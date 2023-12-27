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娛樂
2023-12-27 16:24:00

馬國明新婚後積極搵真銀 吳業坤自命「結婚前輩」傳授夫妻之道

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新婚後的馬國明火速投入工作搵真銀，率領胡鴻鈞Hubert、吳業坤(坤哥)、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒往內地演出。

新婚後的馬國明火速投入工作搵真銀，率領胡鴻鈞Hubert、吳業坤(坤哥)、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒往內地演出。

馬國明(馬明)成家立室與湯洛雯結婚後，火速投入工作搵真銀，率領胡鴻鈞(Hubert)、吳業坤(坤哥)、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒，一行七人一日內先後到茂明及佛山演唱，新婚後的馬明面上不但幸福滿滿經常甜笑，參觀傢俬店時又不時會說：「我太太都會鍾意。」閃爆旁人，難怪當大會想介紹「二人世界」示範單位時，坤哥直言：「結婚我先係前輩！」更笑言各人有需要隨時可傳授兩招夫妻相處之道。

馬國明率領胡鴻鈞Hubert、吳業坤(坤哥)、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒往內地演出。 馬國明新婚後立即投入工作搵真銀。 吳業坤在結婚上，自認是馬國明的前輩。 馬明和胡鴻鈞因《降魔的》成為好兄弟，苦等3年終等到合體商演。

馬明胡鴻鈞苦等3年終合體

今次七子拍住上搵錢，所到之處充滿笑聲，繼等出場時表演一支水輪住離口飲兼唔准飲到漏晒水、坤哥鄭衍峰及黃庭鋒一齊試瞓床、Hubert將擺設的假貓公仔當BB抱，令馬明忍唔住攞出手機騷兩隻貓照外，最搞笑是在大會安排新婚的馬明參觀「二人世界」示範單位時，馬明即場提醒指坤哥都是今年結婚，點知被坤哥反擊搶答：「係呀我早佢少少，講結婚我先係前輩！」令大家爆笑。

 至於因劇集《降魔的》結緣成為好兄弟的馬明同Hubert，苦等多年終於等到二人齊齊商演機會，Hubert說：「石敢當同小馬一直好受觀眾歡迎，但因疫情停擺所有商演活動，等咗三年終於機會到。」而今次演出後不到一星期，馬明與Hubert這個組合將再合體，出席武漢品牌活動實行密密搵銀大計。

丁子朗參加《亞洲超星團》後信心大增。 孔德賢憑劇集《大夫》和《新聞女王》人氣急升。 黃庭鋒與馬國明等人參加巡演。

《亞洲超星團》丁子朗信心大增

為挑戰自我參加《亞洲超星團》的丁子朗，在茂明台上唱出《給十年後的我》時，演出明顯有信心及穩定好多，而因劇集《大夫》和《新聞女王》人氣急升的孔德賢，第一次一日跑兩場感覺超興奮，說：「好開心第一次可以一日走兩場商演，行程係好緊密，但又令我覺得好開心。今年出左兩套電視劇令自己多人識咗，但冇諗過係內地都聽到粉絲叫自己角色名，覺得受寵若驚，希望可以越做越好，令更多人認識我。」

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