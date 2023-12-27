馬國明新婚後積極搵真銀 吳業坤自命「結婚前輩」傳授夫妻之道

馬國明(馬明)成家立室與湯洛雯結婚後，火速投入工作搵真銀，率領胡鴻鈞(Hubert)、吳業坤(坤哥)、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒，一行七人一日內先後到茂明及佛山演唱，新婚後的馬明面上不但幸福滿滿經常甜笑，參觀傢俬店時又不時會說：「我太太都會鍾意。」閃爆旁人，難怪當大會想介紹「二人世界」示範單位時，坤哥直言：「結婚我先係前輩！」更笑言各人有需要隨時可傳授兩招夫妻相處之道。

馬明胡鴻 鈞苦等3年終合體

今次七子拍住上搵錢，所到之處充滿笑聲，繼等出場時表演一支水輪住離口飲兼唔准飲到漏晒水、坤哥鄭衍峰及黃庭鋒一齊試瞓床、Hubert將擺設的假貓公仔當BB抱，令馬明忍唔住攞出手機騷兩隻貓照外，最搞笑是在大會安排新婚的馬明參觀「二人世界」示範單位時，馬明即場提醒指坤哥都是今年結婚，點知被坤哥反擊搶答：「係呀我早佢少少，講結婚我先係前輩！」令大家爆笑。

至於因劇集《降魔的》結緣成為好兄弟的馬明同Hubert，苦等多年終於等到二人齊齊商演機會，Hubert說：「石敢當同小馬一直好受觀眾歡迎，但因疫情停擺所有商演活動，等咗三年終於機會到。」而今次演出後不到一星期，馬明與Hubert這個組合將再合體，出席武漢品牌活動實行密密搵銀大計。