馬國明湯洛雯結婚｜馬明大曬舞技 抱起靚湯360度旋轉

馬國明與湯洛雯今日(16日）終於貼出婚照，宣布已經結婚，而一眾好友亦陸續「解封」分享婚禮靚相。馬國明在出發蘇梅島前，曾透露將會在婚禮上跳舞，更自嘲是「機械人」，今日胡鴻鈞便在社交網貼出一對新人跳舞的片段。

今日，一眾好友陸續在社交網分享婚禮照，相中除見「鐵馬家族」成員、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞等擔任兄弟團，姊妹團則見有的高海寧、湯洛雯胞妹湯洛瑤、蔡思貝、岑杏賢等，場面熱鬧 。一班姊妹齊齊着上綠色連身裙，大騷香肩，並與一對新人及兄弟團在海邊合照，玩得非常盡興，同時亦見高海寧成功搶到花球，她開心寫道：「一個靚到癲、Sweet到爆、好玩到唔願瞓既婚禮，再次恭喜」而朱千雪亦有貼相，以英文留言：「沒有言語，只有愛。 恭喜這對幸福的情侶。」