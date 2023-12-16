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娛樂
2023-12-16 17:03:21

馬國明湯洛雯結婚｜馬明大曬舞技 抱起靚湯360度旋轉

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姊妹團齊齊着上連身裙，大騷香肩。

姊妹團齊齊着上連身裙，大騷香肩。

馬國明與湯洛雯今日(16日）終於貼出婚照，宣布已經結婚，而一眾好友亦陸續「解封」分享婚禮靚相。馬國明在出發蘇梅島前，曾透露將會在婚禮上跳舞，更自嘲是「機械人」，今日胡鴻鈞便在社交網貼出一對新人跳舞的片段。 

今日，一眾好友陸續在社交網分享婚禮照，相中除見「鐵馬家族」成員、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞等擔任兄弟團，姊妹團則見有的高海寧、湯洛雯胞妹湯洛瑤、蔡思貝、岑杏賢等，場面熱鬧 。一班姊妹齊齊着上綠色連身裙，大騷香肩，並與一對新人及兄弟團在海邊合照，玩得非常盡興，同時亦見高海寧成功搶到花球，她開心寫道：「一個靚到癲、Sweet到爆、好玩到唔願瞓既婚禮，再次恭喜」而朱千雪亦有貼相，以英文留言：「沒有言語，只有愛。 恭喜這對幸福的情侶。」

胡鴻鈞與一對新人自拍。 一眾兄弟姊妹在海邊影相。 「2Line黨」朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻亦全員到賀。 今日，一眾好友陸續在社交網分享婚禮照。 今日，一眾好友陸續在社交網分享婚禮照。 今日，一眾好友陸續在社交網分享婚禮照。

至於，胡鴻鈞就分享馬國明與湯洛雯在婚禮上跳舞的片段，片中見一對新人在舞池中央共舞，馬國明還將湯洛雯抱起來3360度旋轉。最後，冧爆的湯洛雯將雙手放在他的膊頭，並來個深情一吻，相當甜蜜。 

胡鴻鈞在帖文寫道：「呢一日應該係我人生見過馬生笑得最多最開懷嘅一日。平時嘅佢除左講車嘅時候會雀躍啲之外，基本上都係沉默同寡言，但呢段時間嘅佢，唔知係咪受到湯洛雯嘅影響。由以前覆message只限於emoji 到宜家會打字甚至會audio，我就知愛情嘅威力有幾大，合適嘅伴侶係會互相影響，互相令對方變得更好。恭喜馬生馬太！白頭到老永結同心呢啲就唔再多講啦。聽馬爸爸的說話，好好造人！」

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高海寧成功接到花球。 馬國明與湯洛雯舞池中央共舞。 馬國明抱起湯洛雯抱360度旋轉。 馬國明抱起湯洛雯抱360度旋轉。 馬國明抱起湯洛雯抱360度旋轉。 馬國明在出發前曾透露要努力練舞。 冧爆的湯洛雯即向老公戲吻。
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