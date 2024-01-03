馬國明赴武漢10保安開路排場勁 活動後急返香港陪老婆湯洛雯倒數

馬國明與湯洛雯上個月於泰國蘇梅島結婚，婚禮後於社交平台IG曬婚禮照及甜蜜婚照，馬國明第一時間向湯洛雯表示感謝。至上周六即12月30日，馬國明赴武漢出席品牌活動及舉行見面會，他工作完畢後急急返香港與湯洛雯倒數，簡直係好老公及「愛妻號」的完美示範。當日活動中，馬國明到場時排場十足，現場至少逾10名保安手牽手企喺兩排左右及後面為佢開路；而馬國明全程表現相當親民。

馬國明疑被女士撓手仍笑容滿面

在社交網站所見，馬國明當日以黑白簡約配搭到武漢出席活動，甫到場就不斷揮手與群眾打招呼，全程保持笑容。有網民想與馬國明握手，馬國明不但照單全收，更向對方表示：「你好」，被粉絲激讚靚仔；就連與品牌老闆和員工影大合照時，被身旁疑似係店內高層的女士撓手及做出愛心手勢，馬國明依然笑容滿面，毫無架子。

孔德賢僅跟住馬國明後面；對比之下，馬國明受歡迎程度爆登。孔德賢直言有份到內地賺外快感到開心，及極享受活動中唱歌表演，令大家開心就好。