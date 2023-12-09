馬國明進駐小紅書講普通話　內地網民唔buy：說廣東話會比較好

現年49歲嘅馬國明，入行至今形象健康、親民又隨和，深得唔同年齡層嘅網民及觀眾喜愛。生活一向非常低調簡單嘅佢，繼2018年開設微博帳號及2020年開設IG帳號後，去到日前佢更加宣布進駐小紅書。

TVB劇集《新聞女王》喺香港及內地都大受歡迎，唔少劇中主角更人氣急升，馬國明趁住呢個時間宣布進駐小紅書。馬國明喺小紅書上載咗一條影片，影片以新聞直播模式作為背景，而馬國明更非常有誠意地以普通話做介紹，並話：「大家好，我是Prime Time News的主播馬國明」，之後就播出佢多年嚟演過嘅經典角色，例如《新聞女王》梁景仁、《使徒行者3》韋作榮及《降魔的》馬季等等。之後，馬國明再表示：「接下來我會在小紅書分享我拍戲的日常，還有生活中開心的瞬間」。