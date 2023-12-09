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娛樂
2023-12-09 17:17:52

馬國明進駐小紅書講普通話　內地網民唔buy：說廣東話會比較好

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馬國明進駐小紅書。

現年49歲嘅馬國明，入行至今形象健康、親民又隨和，深得唔同年齡層嘅網民及觀眾喜愛。生活一向非常低調簡單嘅佢，繼2018年開設微博帳號及2020年開設IG帳號後，去到日前佢更加宣布進駐小紅書。

TVB劇集《新聞女王》喺香港及內地都大受歡迎，唔少劇中主角更人氣急升，馬國明趁住呢個時間宣布進駐小紅書。馬國明喺小紅書上載咗一條影片，影片以新聞直播模式作為背景，而馬國明更非常有誠意地以普通話做介紹，並話：「大家好，我是Prime Time News的主播馬國明」，之後就播出佢多年嚟演過嘅經典角色，例如《新聞女王》梁景仁、《使徒行者3》韋作榮及《降魔的》馬季等等。之後，馬國明再表示：「接下來我會在小紅書分享我拍戲的日常，還有生活中開心的瞬間」。

馬國明人氣強勁  網民紛紛留言

馬國明嘅人氣當然強勁，唔少網民紛紛湧入影片留言表示歡迎佢進駐小紅書，例如「哇哇哇男神終於來了」、「正，你居然開了小紅書」、「佐治仔你終於來了」、「啊啊啊...馬明，你終於終於到了 等到你超級久」及「歡迎馬仔，看過你好多港劇」等等。雖然有網民表示馬國明嘅普通話進步咗，甚至講得比陳豪好，不過有大量內地網民表示鍾意聽佢講廣東話多啲，留言話「大佬 你都係講返廣東話啦 你講普通話好想打你」、「說廣東話會比較好」、「講返粵語唔該」、「講返白話 先夠正宗」、「講返廣東話先有味道」、「還是粵語吧，喜歡」、「講返廣東話會舒服啲」、「一件頭 還是講粵語吧」、「講白話得啦，原汁原味」及「講返廣東話的才是真正的馬明」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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