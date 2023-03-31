馬國明陳自瑤化身機師空姐 直播帶貨12小時創8300萬營業額

馬國明、陳自瑤（Yoyo）、陳敏之昨晚（30日）主持無綫聯乘淘寶的第2場直播帶貨騷，並以經典劇集《衝上雲霄》為主題。今次直播時由上次的6小時增至12小時，陳敏之打頭陣從中午12時直播至下午6時，陳自瑤接力由6時做到凌晨12時，馬國明則於晚上9時以特邀藝人身分帶貨1個鐘。經過12小時無間斷直播帶貨，最終全場銷售額突破7320萬人民幣（約8362萬港元），累計觀看人次超過690萬，直播間關注粉絲增加超過10萬名，銷售成績進步不少。
今次直播最大特色，是把直播間搬去《衝上雲霄》機艙實景内進行，Yoyo穿上空姐制服化身機艙乘務長。直播去到晚上9點掀起全晚高潮，馬國明以型爆機長造型空降直播間，化身《衝上雲霄》經典角色「高志宏Captain Ko」，引起網友集體回憶，就連Yoyo亦忍不住拿出手機與他集郵，馬國明帶貨時表現落力，招牌港普獲不少網友讚可愛。他親身試戴太陽眼鏡、高級腕錶；示範用鬚刨時自帶背景音樂，哼出《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》；試用降噪藍牙耳機時又展示天然呆表情，十分搞笑。
Yoyo事後在社交網發表感受，坦言今次直播對她來說是一個挑戰，並感謝有份參與直播騷的工作人員的幫助，她留言：「我自己準備的部份也要足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食，試飲，試穿，試用，試講，更不要說整個團隊為所有前期準備工作所需要花費的時間，之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到。」她亦有感謝馬國明：「也非常感謝我嘅好拍擋馬明，你為大家帶來很多歡樂，還有非常感謝每一位進來我直播間支持的朋友，大家的留言令我感到很窩心。」