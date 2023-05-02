馬天佑一身搶眼巨胸唱新歌 盧廣仲Rock爆西九全場大合唱

五一長假期的音樂節浪接浪，歌手盧廣仲 、OSN高爾宣、J.Sheon 、吳卓源、JOCELYN 9.4.0、馬天佑與ZUNYA 日前於西九文化區安盛竹翠公園為《SPACE MUSIC FESTIVAL 》演出，首次參與音樂節的馬天佑，以一身紅色緊身腹肌裝衫亮相，奉上破格表演。壓軸登場的盧廣仲向全場觀眾大喊「Hong Kong」，氣氛高漲下與樂迷合唱《刻在我心底的名字》等名曲。

馬天佑獻唱新歌

作為香港代表的馬天佑表示，「其實5月1日對我嚟講真係好特別，因為係我第一次參加音樂節，所以我帶咗禮物比你地，就係即將推出嘅新歌《手指指(boy paints nail)》！因為讀書男仔唔比搽指甲油、留長髮，好易俾人誤會標奇立異，但呢啲其實係個性，希望大家可以用心去了解一個人。」

盧廣仲親民再encore

壓軸嘉賓盧廣仲將進一步推高現場氣氛，全場尖叫之餘佢大喊「Hong Kong」，與樂迷合唱《刻在我心底的名字》、《狂迪》、《我愛你》、《Oh Yeah》、《幾分之幾》，更貼心關心Fans：「你好啊，香港的朋友很久不見！今天會帶來兩首以上的歌曲，你們趕時間回家嗎？你們有食晚餐嗎？辛苦啦！很多年都沒來，看見你們由小孩變大人，希望我不在你們都過得很好。」其間他更脫掉外套，Fans即時起哄大叫「再脫」，他笑言抒情歌脫衣很怪。完騷後觀眾遲遲不肯離開大叫Encore，盧廣仲親民再出台唱《魚仔》，全場齊齊大合唱！