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娛樂
2024-02-21 12:35:45

馬天佑公開整容前後照 藉新歌剖白清拆隆鼻和假體下巴的心路

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馬天佑自爆曾經隆鼻和弄尖下巴，為達到標準的歌手外貌。

馬天佑自爆曾經隆鼻和弄尖下巴，為達到標準的歌手外貌。

馬天佑(Mayao)於去年底完成首次個人騷和發行首張黑膠唱片後，突然清空IG，只留下新歌歌名《受傷》兩字，其後再上載一條短片，公開自己整容前後的照片，並剖白曾因缺乏自信而整容，至2019年決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體，並以新歌剖白心聲，鼓勵大家面對真正的自己。

馬天佑去年底突然刪除所有IG貼文，至上周公布推出新歌《受傷》。 馬天佑在IG發布短片，公開整容前的樣貌。 馬天佑在IG發布短片，公開整容前的樣貌。 馬天佑直認鈿隆鼻和植入假體尖下巴。 馬天佑為了實現歌手夢，曾隆鼻和弄尖下巴，務求達到標準的「歌手」外貌。 馬天佑為了實現歌手夢，曾隆鼻和弄尖下巴，務求達到標準的「歌手」外貌。 馬天佑藉新歌《受傷》剖白整容及清拆手術歷程。

為實現歌手夢整容

馬天佑於去年底刪掉所有IG貼文，至上周才公布將推出本年度首支單曲《受傷》，並上載一條短片剖白心聲，他自言讀書時期已發歌手夢，但總覺得別人比自己好，「要做歌手好似要有一個完美嘅外表，例如一個高嘅鼻、尖嘅下巴，或者濃眉大眼，所以我一踏入社會，我就去咗整容，將自己成為當時我認為咁先係標準嘅外貌。」他承認當時曾因整容得到某程度的自信，但漸發現這種自信好表面，更因而經常被人誤解，亦間中被人以言語攻擊。

馬天佑於2019年決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體。 馬天佑於2019年決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體。 馬天佑於2019年決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體，接納最真實的自己。 馬天佑於2019年決定清拆之前植入的鼻子和下巴假體，接納最真實的自己。

無悔整容 更喜歡獨特的自己

Mayao自言每逢照鏡都會想起當年冇信心到要開刀和整容的自己，於是在5年前決定把鼻子和下巴的假體拆走，經過兩次大手術後，Mayao逐漸領悟到建立自信不應該單靠外表，他表示，「我唔後悔當時的自己，只喺更喜歡依家嘅自己。」

踏入2024年，他決定藉新歌《受傷》，記錄這段尋找自我的過程，歌曲由馮穎琪作曲、王樂儀填詞，他於昨晚起(20日)再上載一條短片，片中有曾接受性別重置手術(變性手術)的細細老師、紋身、身形肥胖的女生們受傷的故事，帶出真誠去面對自己的脆弱，從而感謝自己的堅強。他在片中分享，「問心整容是虛假的安全感，有好一大段時間都好憎自己個樣。」從這些經歷中，他發現到真正的美麗並不只局限於外表，而是源於內心的成長和接受自己的獨特性。

馬天佑在IG上載短片，分享幾位女生受傷和接納自己的故事。 馬天佑在IG上載短片，分享幾位女生受傷和接納自己的故事。 馬天佑在IG上載短片，分享幾位女生受傷和接納自己的故事。 馬天佑在IG上載短片，分享幾位女生受傷和接納自己的故事。 馬天佑在IG上載短片，分享幾位女生受傷和接納自己的故事。 馬天佑在IG上載短片，分享整形的領悟。
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