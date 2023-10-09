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娛樂
2023-10-09 16:30:04

馬小靈現身《思家大戰》 48歲前商台DJ克服情緒病成醫療集團高層

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馬小靈現身《思家大戰》 48歲前商台DJ克服情緒病成醫療集團高層

馬小靈現身《思家大戰》 48歲前商台DJ克服情緒病成醫療集團高層

李思捷主持的TVB遊戲節目《思家大戰》，尋晚播出一集由名校培正中學星級校友胡渭康、何國鉦、袁學謙、張佳添及何啟南組成「培正馬騮頭」，對戰由前TVB藝人馬小靈率領嘅「中年好精靈」。焦點落喺罕有現身嘅馬小靈身上。

《思家大戰》令馬小靈成為焦點。（思家大戰截圖） 《思家大戰》令馬小靈成為焦點。（思家大戰截圖）

馬小靈與李思捷《歡樂今宵》曾合作

離開幕前多年的馬小靈，當年同李思捷曾經係《歡樂今宵》一分子，而家有2個分別10歲同15歲嘅小朋友。節目入面馬小靈話自己從事地產利業仲打緊8份工，十足女強人。而根據資料，馬小靈現在是一家醫療集團總監。事業家庭俱美滿，但查實經歷過一段黑暗日子。

馬小靈原名馬婉運，20歲時於澳洲悉尼參加華裔小姐獲冠軍，翌年到香港參加「國際華裔小姐」，雖然無獎拎，但輾轉加入商台，馬小靈這藝名正正係當年商台高層陳輝虹所改。馬小靈1997年起於商台開咪，至1999年離職，再轉往TVB做藝員。喺TVB時馬小靈做過《歡樂今宵》趣劇扮祥嫂等名人，後來被監製李添勝睇中調往戲劇組拍劇。

 

前商台DJ馬小靈同過周星馳、黃子華、林憶蓮、譚詠麟等明星合照 馬小靈主持過早晨節目0600馬小靈 馬小靈曾經同森美係同事 當年馬小靈由電台跳去電視台

馬小靈曾同時打4份工

不過幕前事業起飛之際，馬小靈做錯一個決定而自毀星途。小靈一直介意自己有「爆牙」，2000年時有診所贊助佢做矯齒，點知遇上醫療事故令佢出現痛症，最嚴重之時佢話有如日日有人鑽佢個頭。痛楚加上後悔令小靈出現情緒病，唯有休養停工，但人氣大不如前，2004年小靈轉到TVB配音組，中途曾經彈出彈入幕前。到2010年約滿正式離開TVB，轉行做保險。

2006年馬小靈同攝影師男友結婚，婚後育有一對仔女嘅馬小靈試過一個人打4份工，地產、保險、體檢中心職員再加多份part time保險公司接待員，結果2016年時因為工作壓力太大令情緒病復發，不停有輕生之念，父母更加由澳洲飛返香港睇實，好在唔駛一年就停到藥。因為做過DJ同幕前，馬小靈做地產同保險都發展得唔錯，總算苦盡甘來。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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(連續兩星期出現5項或以上便可能患抑鬱症)
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