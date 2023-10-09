馬小靈現身《思家大戰》 48歲前商台DJ克服情緒病成醫療集團高層

李思捷主持的TVB遊戲節目《思家大戰》，尋晚播出一集由名校培正中學星級校友胡渭康、何國鉦、袁學謙、張佳添及何啟南組成「培正馬騮頭」，對戰由前TVB藝人馬小靈率領嘅「中年好精靈」。焦點落喺罕有現身嘅馬小靈身上。

馬小靈與李思捷《歡樂今宵》曾合作

離開幕前多年的馬小靈，當年同李思捷曾經係《歡樂今宵》一分子，而家有2個分別10歲同15歲嘅小朋友。節目入面馬小靈話自己從事地產利業仲打緊8份工，十足女強人。而根據資料，馬小靈現在是一家醫療集團總監。事業家庭俱美滿，但查實經歷過一段黑暗日子。

馬小靈原名馬婉運，20歲時於澳洲悉尼參加華裔小姐獲冠軍，翌年到香港參加「國際華裔小姐」，雖然無獎拎，但輾轉加入商台，馬小靈這藝名正正係當年商台高層陳輝虹所改。馬小靈1997年起於商台開咪，至1999年離職，再轉往TVB做藝員。喺TVB時馬小靈做過《歡樂今宵》趣劇扮祥嫂等名人，後來被監製李添勝睇中調往戲劇組拍劇。