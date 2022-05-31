馬德鐘兒子馬在驤傳與女友分手 啜好兄弟惹hehe疑雲

被譽為「最型星二代」嘅馬在驤（Xiang），同爸爸「馬神」馬德鐘一樣生得高大威猛，上年更被爆出已封盤，與大學同學兼游泳健將Marissa拍拖，不過最新消息指佢哋已經分咗手一段時間，而馬在驤更傳出疑似有新戀情，與大學泳隊好兄弟撻着，惹嚟hehe疑雲。

親吻外籍男友人

今年24歲嘅馬在驤，日前喺社交網站分享大學畢業相，而其中一張就係著住畢業袍嘅馬在驤親吻外籍友人嘅面珠墩，並寫上：「Boyfie just graduated」，Boyfie嘅意思即係boyfriend 加 wifey，因此惹嚟hehe疑雲。報道亦指相中外籍男子係馬在驤嘅大學泳隊好兄弟。另外，有消息指馬在驤與前女友Marissa已經分咗手一段時間，未知係唔係同異地戀有關。

馬在驤係一名運動健將，6歲開始習泳，仲參加過學界及唔少游泳比賽均屢獲獎項。喺讀緊書嘅時候，佢已經話對工程同埋娛樂圈幕前工作都有興趣。所以佢除咗曾擔任國際時裝品牌模特兒之外，亦喺《我家無難事》首次與爸爸以父子檔上陣飾演馬德鐘年輕版，雖然冇同框嘅戲份，但仍成為劇集最大嘅賣點，不過唔少網民都話囝囝個樣比爸爸更加成熟，當時更有網民指佢嘅樣貌與有「神之手」之稱嘅日本AV男優加藤鷹撞樣。另外，爸爸不時喺抖音上載影片，都有搵囝囝客串，不過網民就話爸爸比囝囝靚仔同後生。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載