馬志威自爆小時候是肥仔一名 曾因幾個月冇工開患情緒病

TVB台慶劇《黑色月光》由《新聞女王》總監製鍾澍佳與謝穎再度聯手炮製，演員陣容計有楊茜堯，王浩信、林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛及張頴康等。昨晚（12日）一集蔣氏父子關係正式決裂，蔣基俊（馬志威飾）因為被卓昊天（郭鋒飾）抓住痛腳，回家霸氣要求父親蔣哲賢（尹揚明飾）將寶鐷交給自己，但蔣哲賢不肯就範，兩父子先是口角繼而動武，期間蔣太（文雪兒飾）加入混戰兼被蔣生怒打，被眼前一幕刺激到的蔣基俊最終失掉理智拿起高爾夫球棍狂毆打親父，更邊打邊歇斯底里地吼叫：「十八年冇見你打我？我做錯啲咩呀？我做錯你打我，我做啱你又打我，我係你個仔嚟架」、「我寧願我唔係姓蔣，我寧願冇咁有錢，你知唔知我要啲咩？我要你愛我咋」，痛心的大剖白、配以官能刺激感十足的毆打畫面，凸顯了蔣氏父子的悲劇關係、也凸顯了俊少的痛心及孤獨感。

令人意外的是，該段心酸對白，原來是馬志威親自撰寫。馬志威接受訪問時直指，起初劇本交代殺父情節時沒有任何對白，但他覺得要讓對方知道自己埋藏在心深處的多年鬱結：「我覺得呢個（加咗對白後）反差幾好，我同你講緊心底入面最想要嘅嘢，但係我隻手就做出最殘酷嘅行為。」自認過往是「工作狂」兼「完美主義者」的馬志威，坦言用了十年時間才學懂放鬆；出道一年便有幸拍攝電影兼擔任男主角的馬志威，演藝路其實亦並非一帆風順，更曾因試過多個月沒有工作、不停懷疑自己，並於疫情期間患上情緒病：「當時隔離得太多次，我試過隔離咗90幾日，困住喺酒店又接觸唔到外界，情緒出現問題。我記得一出去就即刻去睇醫生食藥，嗰時斷斷續續都食咗半年藥，嗰半年係唔想見人，但要工作冇辦法，唔使開工就成日匿喺屋企，好驚見人。」談到為何於27歲之齡才加入演藝圈，馬志威笑言當初其實一心想當幕後，更從不認為自己是一名靚仔：「可能以前我係肥仔，小時候自我形象比較低，即使我瘦咗入呢行，都唔覺得自己係典型嘅靚仔 。」

談到劇中與前輩尹揚明和郭鋒有對手戲，馬志威坦言獲益良多，並直指與首度合作的鋒哥「唔夠喉」：「我好鐘意鋒哥，好欣賞佢嘅演技，但可惜今次同佢只係得兩場戲。我記得去到現場同佢對戲都會畀幾個選擇佢，睇佢覺得邊個較好，佢都畀咗好多意見我，令到出嚟嘅效果有驚喜。」在《黑色月光》中可謂由頭帶到落尾的郭鋒，自劇集播出後除了教科書級演技備受熱議，其角色在某些場口「被配音」亦是焦點所在。昨晚，無綫官方社交媒體上載了一條名為「郭鋒配音之謎？可愛郭鋒搞到楊茜堯林夏薇笑不停」的花絮片，片中聲細細兼沙啞的郭鋒，竟一時記不起楊茜堯的角色名，又數度忘記對白，由於全程樣子十分可愛，令楊茜堯及林夏薇開心笑不停。雖然相關拍攝片段有現場收音，但該幕的出街版本，卓昊天還是「配了音」。