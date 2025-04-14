馬明爆老婆天生購物狂 胡鴻鈞想突破歌手身份

馬國明(馬明)、胡鴻鈞早前遠赴南京ifc商場，出席春日星光見面會，ifc商場現大堂人潮洶湧，fans們早已翹首以待，期待與兩人互動。活動中，馬明不僅與fans分享拍劇快樂的時光，還現場重現參演電視劇中經典場景，讓fans們瞬間回到劇情高潮時刻，氣氛達到了沸點。胡鴻鈞也不甘示弱，現場演唱最新單曲片段。
兩人除了現場與fans互動，馬明又與大家分享與太太湯洛雯的甜蜜日常，談到婚後生活的變化，他感慨萬千，「生活有顯著轉變，在平淡生活中如綻放絢爛花朵，是美好的。」現場fans都感受到一種溫馨幸福感。馬明又放出新劇重磅消息，他說：「備受矚目的《新聞女王二》即將開拍，還有《夫妻的博弈》和《執法者們》，也將在螢屏上與觀眾見面。」
胡鴻鈞今年推出單曲《恒溫行李》，他稱：「是久違的廣東歌回歸之作。」談到新歌，他不禁流露出感激之情，回憶起發布前的忐忑，幸運是單曲一經推出便獲得了熱烈反響，令他倍感欣慰。他還示，「未來希望除了音樂外，大家能更多地認識他，對主持綜藝等工作也非常有興趣，願意嘗試更多身份與大家見面。」
兩人之後對南京ifc商場讚不絕於口，馬明直言：「這裡的購物環境讓人倍感愜意，服務周到得讓他印象深刻。」他幽默稱，「太太對購物情有獨鍾，而南京ifc商場裡琳瑯滿目的商品，正好符合她的喜好。」他滿懷期待說：「將來一定要帶家人來這裡，享受購物的快樂！」胡鴻鈞則對商場的商品豐富程度驚訝不已，稱：「這裡簡直是來南京旅遊時，不可錯過的購物天堂。」