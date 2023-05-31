馬東石動作片霸《犯罪都市》拍足8集 親證荷李活斟翻拍

馬東石憑《屍殺列車》走紅影壇，今次他回歸《犯罪都市》系列最新一章《犯罪都市：鐵拳掃毒》，上集《犯罪都市：極拳執法》勇奪韓國2022年度No.1賣座電影，首兩集更累積近2000萬入場人次，打入韓國系列電影票房TOP3！
《犯罪都市》系列未來拍攝計劃曝光，籌備拍足8集，52歲的馬東石除了是《犯罪都市》系列主角外，還擔任電影製作和策劃，他說：「只要觀眾願意看，我就可以繼續下去。」在該系列以往的電影中，動作場面都是以馬錫道的「一拳KO」、柔道及自衛武術作基礎，但在新一集《犯罪都市：鐵拳掃毒》中，動作場景將加以更多的拳擊動作為基礎作設計。據稱連職業拳擊手都驚嘆於馬東石在戲中表現的高質素及逼真拳擊技術。
全新奸角登場
導演李尙龍表示：「這集的動作場景將會變得更花巧多樣。雖然馬錫道和其他反派角色都有各自的動作場口，但在打鬥戲中他們也得互相配合。這些場景將會為電影建立緊張感，為觀眾帶來一個精彩勁爆的結局。」《犯罪都市》來到第三集，今次引入兩位強勢反派，找來李浚赫飾演其中一位新奸角周成澈；戲中周成澈是整單毒品案的幕後主謀，李浚赫曾出演電視劇《秘密森林》系列、《指定倖存者：60日》，以及電影《與神同行》系列等多部作品，這次為了準備和馬東石對打，他不斷挑戰自我，透過高強度體能訓練去增重20公斤。另外，日本電影《浪客劍心》系列男星青木崇高，亦飾演另一奸角Ricky，青木崇高飾演一位擁有精湛刀法、執着而從不放過敵人的血腥刀手。
香港明天開畫
《犯罪都市》系列飾演反派的演員一向大受觀眾歡迎，第一集的尹啟相、第二集的孫錫求、今集的韓日組合李浚赫及青木崇高，眾人各有獨特的反派魅力，而第四集《犯罪都市》飾演反派的人選亦已出爐，他就是曾出演《少年法庭》及《闇黑對決》的金武烈。金武烈為第四集《犯罪都市》狂操肌肉，令人期待他與馬東石的終極對決。第四集《犯罪都市》已完成拍攝，第五及六集的劇本正在開發中，而馬東石亦於訪問中親口證實，荷李活打算翻拍《犯罪都市》，並正在洽談中，他表示：「幾間荷李活片商對《犯罪都市》系列非常感興趣，我們正構思發展這系列的幾種不同方向。」《犯罪都市：鐵拳掃毒》今日5月31日在韓國上映，香港緊貼韓國6月1日獻映。