馬東石《犯罪都市：極拳執法》破韓國疫後觀影人次紀錄 力壓《奇異博士2》及《蜘蛛俠》

韓國最MAN大叔馬東石勇闖荷李活參演《永恆族》後，回歸本國再演野獸刑警，新片《犯罪都市：極拳執法》創下疫後韓國電影開畫日最高觀影人次紀錄，上映首7日觀影人次更逾400萬人，力壓Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》及《蜘蛛俠：不戰無歸》，成為3年疫情以來最快達這人次的電影。電影於今日(26日)在香港上映。

改十幾次劇本 添幽默情節

首集《犯罪都市》怒奪韓國年度限制級票房冠軍，事隔4年迎來續集《犯罪都市：極拳執法》，馬東石更擔任企劃人，親自設計角色，閒時愛練拳擊的馬東石巧妙地將「馬隊長」這角色，融入他本人的特質，「例如我小時候很想當刑警，身為演員很想嘗試刑警動作演出，但一直未遇到，所以今次要嘗試自己製。」續作比首集曾添更多有趣幽默的情節，馬東石表示改了十幾次劇本，「《犯罪都市》系列基本要素就是寫實，但作為娛樂片也兼具幽默和趣味性。我和導演一起改了十幾次的劇本，為寫出幽默又充滿動感、緊張的內容。」