馬東石《犯罪都市：極拳執法》破韓國疫後觀影人次紀錄 力壓《奇異博士2》及《蜘蛛俠》

韓國最MAN大叔馬東石勇闖荷李活參演《永恆族》後，回歸本國再演野獸刑警，新片《犯罪都市：極拳執法》創下疫後韓國電影開畫日最高觀影人次紀錄，上映首7日觀影人次更逾400萬人，力壓Marvel電影《奇異博士2：失控多元宇宙》及《蜘蛛俠：不戰無歸》，成為3年疫情以來最快達這人次的電影。電影於今日(26日)在香港上映。
改十幾次劇本 添幽默情節
首集《犯罪都市》怒奪韓國年度限制級票房冠軍，事隔4年迎來續集《犯罪都市：極拳執法》，馬東石更擔任企劃人，親自設計角色，閒時愛練拳擊的馬東石巧妙地將「馬隊長」這角色，融入他本人的特質，「例如我小時候很想當刑警，身為演員很想嘗試刑警動作演出，但一直未遇到，所以今次要嘗試自己製。」續作比首集曾添更多有趣幽默的情節，馬東石表示改了十幾次劇本，「《犯罪都市》系列基本要素就是寫實，但作為娛樂片也兼具幽默和趣味性。我和導演一起改了十幾次的劇本，為寫出幽默又充滿動感、緊張的內容。」
《我的出走日記》孫錫強演大反派
今集獲得憑Netflix劇集《我的出走日記》人氣急升的孫錫強勢加盟演大反派。馬東石曾比喻上集奸角尹启相是「老虎」，而孫錫求就像「獅子」，他解釋：「老虎和獅子都很兇殘，很難比較誰人更強，因為他們有不同的特性。」孫錫求形容角色「姜海尚」寡言，「原本劇本上的台詞較多，但我減少了他的對白，讓他給人一種比起動口會先動手的印象。」
用CG將演員帶到真越南
今集的野獸刑警衝出韓國，打到去越南，不過當劇集準備前往越南拍攝前，卻遇上嚴峻疫情，由於預計難在短期內好轉，李尙龍導演和製作組移居越南，在當地劇組的幫助下，捕捉越南的風景，把拍攝好的越南和演員們通過CG合成，電影在銀幕上成功實現了生動的海外拍攝場景。