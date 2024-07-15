馬浚偉上任令新城廣播營業額急升2成 預告頒獎禮會煥然一新

馬浚偉入主新城廣播後，努力打造新城廣播為全媒體，同時吸引了大批新客戶投放在新城廣播不同類型項目，功績超卓。在短短半年內，新城廣播全媒體突破每月1600萬接觸量。今天 (15日) 馬浚偉再有好消息公佈，新城知訊台於2024上半年（截至6月）營業額與去年比較上升24％，新客戶亦大量增加，較去年升幅8%，業績顯赫。
他對新城廣播業績在今年上半年取得佳績，感到十分開心，大家對此成績都感到滿意。他再一次感謝新城廣播有限公司董事總經理宋文禧先生的領導，以及集團對他的信任。他說：「我特別感謝公司同事上下一心，要鼓勵營業部的同事，他們很好努力，也要多謝新客戶們支持我們的新項目，包括新城八大家、全面強化的新媒體、像MBO TV。」
馬浚偉先生透露8月將是新城廣播的台慶月，預告8月24日會有精彩的慶祝活動。而今年下半年亦會有大型的論壇舉行，當然不少得年尾重頭項目《新城勁爆頒獎禮》，今次會帶給大家煥然一新及精彩感覺。未來，新城廣播將會繼續帶來優質的項目及節目予觀眾及聽眾。馬浚偉再次感謝所有客戶、聽眾們、讀者們及每個合作伙伴對新城廣播的支持，他說：「我的管理向來都強調大家要齊心，同事之間無分彼此，大家共同努力，我覺得Team Work團隊精神好重要。我們新城上下一心，我們有著無限可能。」