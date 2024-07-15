馬浚偉上任令新城廣播營業額急升2成 預告頒獎禮會煥然一新

馬浚偉入主新城廣播後，努力打造新城廣播為全媒體，同時吸引了大批新客戶投放在新城廣播不同類型項目，功績超卓。在短短半年內，新城廣播全媒體突破每月1600萬接觸量。今天 (15日) 馬浚偉再有好消息公佈，新城知訊台於2024上半年（截至6月）營業額與去年比較上升24％，新客戶亦大量增加，較去年升幅8%，業績顯赫。

他對新城廣播業績在今年上半年取得佳績，感到十分開心，大家對此成績都感到滿意。他再一次感謝新城廣播有限公司董事總經理宋文禧先生的領導，以及集團對他的信任。他說：「我特別感謝公司同事上下一心，要鼓勵營業部的同事，他們很好努力，也要多謝新客戶們支持我們的新項目，包括新城八大家、全面強化的新媒體、像MBO TV。」