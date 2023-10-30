馬浚偉下月開騷搞突破 一改傳統率先預告歌單

馬浚偉將於下月的10日至12日、17日至19日舉行六場「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023」。馬仔早前表示今次個唱一反傳統，是一個近距離的沉浸式、融合藝術作品與演唱會的突破演出，無論在視覺、聽覺效果上，都花盡心思，馬浚偉希望每位觀眾欣賞完這個作品，帶著幸福回家。 他接受本報訪問時，提到今次演出內容是希望能治療大家的心靈，因此挑選的歌曲不但涵蓋不同年代，更可以透過這些歌曲令大家幸福感滿滿和感受到四季不同。今日馬仔亦打破傳統，率先公開今次演出的曲目及舞台設計。

今次舞台設計，馬仔亦絞盡腦汁，從設計圖片可見簡約藝術風，加上不同配置，呈現出立體感，再配以温和色調，為了令觀眾入場之後完全可以放鬆，舞台中央的一棵樹，陪伴着馬浚偉在演出中經歷四季轉變。舞台後有巨型屏幕，演唱每首歌曲的同時，屏幕上也會呈現不同的藝術作品，背後都有着陪伴我們成長的香港故事，如：飛機飛越九龍城及舊香港的畫、色彩絢麗的七彩LED霓紅光管、富中國特色的書法及畫作等。 馬仔說：「舞台仲有一個特點，除了美觀，亦會依傳統劇場的標準搭建，台面是斜向觀眾的。所以在台上工作或走路也會有一定困難及危險性，但出來的效果會很好。」而原本場館是可設置一千座位， 為求讓每位觀眾都能舒適及清楚地欣賞演出，也不計較成本將座位縮減至五百，並重新將座位擺放，盡可能讓大部份座位都面向舞台的正面位置，可以在最佳角度欣賞演出。