馬浚偉下月開騷搞突破 一改傳統率先預告歌單

馬浚偉將於下月的10日至12日、17日至19日舉行六場「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023」。馬仔早前表示今次個唱一反傳統，是一個近距離的沉浸式、融合藝術作品與演唱會的突破演出，無論在視覺、聽覺效果上，都花盡心思，馬浚偉希望每位觀眾欣賞完這個作品，帶著幸福回家。
他接受本報訪問時，提到今次演出內容是希望能治療大家的心靈，因此挑選的歌曲不但涵蓋不同年代，更可以透過這些歌曲令大家幸福感滿滿和感受到四季不同。今日馬仔亦打破傳統，率先公開今次演出的曲目及舞台設計。
今次舞台設計，馬仔亦絞盡腦汁，從設計圖片可見簡約藝術風，加上不同配置，呈現出立體感，再配以温和色調，為了令觀眾入場之後完全可以放鬆，舞台中央的一棵樹，陪伴着馬浚偉在演出中經歷四季轉變。舞台後有巨型屏幕，演唱每首歌曲的同時，屏幕上也會呈現不同的藝術作品，背後都有着陪伴我們成長的香港故事，如：飛機飛越九龍城及舊香港的畫、色彩絢麗的七彩LED霓紅光管、富中國特色的書法及畫作等。
馬仔說：「舞台仲有一個特點，除了美觀，亦會依傳統劇場的標準搭建，台面是斜向觀眾的。所以在台上工作或走路也會有一定困難及危險性，但出來的效果會很好。」而原本場館是可設置一千座位， 為求讓每位觀眾都能舒適及清楚地欣賞演出，也不計較成本將座位縮減至五百，並重新將座位擺放，盡可能讓大部份座位都面向舞台的正面位置，可以在最佳角度欣賞演出。
根據公開的歌單，都是觀眾耳熟能詳的跨時代經典金曲，亦配合主題《幸福 · 春夏秋冬》，讓觀眾感受四季轉變，也會讓觀眾帶著幸福感離開。當中包括張國榮的《春夏秋冬》、齊秦的《大約在冬季》、陳慧嫻的《秋色》、葉蒨文的《秋來秋去》、羅文的《紅棉》，以及新一代歌手張天賦、洪嘉豪的《聖誕很忙》等。
《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023」歌單(不按次序)：
《那些年》 (原唱：胡夏)
《今日》 (原唱：陳奕迅)
《春夏秋冬》 (原唱：張國榮)
《後來》 (原唱：劉若英)
《Autumn Leaves》 (原唱：Nat King Cole)
《大約在冬季》 (原唱：齊秦)
《如此認識我》 (原唱：角聲使團)
《秋色》 (原唱：陳慧嫻)
《紅棉》 (原唱：羅文)
《一雙手》 (原唱：林奕匡)
《冷雨夜》 (原唱：Beyond)
《秋來秋去》 (原唱：葉蒨文)
《I Believe》 (原唱：范逸臣)
《花心》 (原唱：周華健)
《富士山下》 (原唱：陳奕迅)
《我和春天有個約會》 (原唱：劉雅麗)
《聖誕很忙》 (原唱：張天賦、洪嘉豪)
《我真的受傷了》 (原唱：王菀之)
《別了秋天》 (原唱：呂方)
《如願》 (原唱：王菲)
《月半小夜曲》 (原唱：李克勤)
《父親》 (原唱：筷子兄弟)
《約定》 (原唱：王菲)
《長城謠》 (原唱：羅文)