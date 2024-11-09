馬浚偉傳為交數「炒人」 新城員工不忿擬向李澤鉅求助

馬浚偉自今年初擔任新城廣播的首席營運總監以來，持續不斷地為電台注入新的活力與創新，早前更宣布新城廣播全媒體瀏覽次數已突破一億次，而且還成立METRO MUSIC，發掘及栽培新血；不過，日前，FB專頁「程總裁在國金89樓」，有人以「有班新城員工打算去長江中心擊鼓鳴冤搵鉅哥」為開端，指馬浚偉上任以來「跑唔到數」，所以計劃炒人交差，令員工不忿打算向「大老闆」求助。

文中指馬浚偉上任後雄心勃勃話年底要跑5000萬元數，但一年差不多過去，條數未能達標，更指他「食糊位食唔到」，有新城現職員工就舉了三個例子：「首先是「《新城唱好海洋公園音樂會周禮茂作品展》請咗多位明星出場，包括陳慧琳、楊千嬅、張敬軒，但選擇喺海洋公園怡慶坊舉行，場地只有900座位，限制咗賺錢能力。」