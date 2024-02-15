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娛樂
2024-02-15 18:03:37

馬浚偉利是每封$100 破入行以來最高紀錄 家燕姐今年派多四倍利是

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新城電台今日舉行新春團拜，馬浚偉聯同新城鎮台之寶薛家燕一同受訪。 (陳奕釗攝)

新城電台今日舉行新春團拜，馬浚偉聯同新城鎮台之寶薛家燕一同受訪。 (陳奕釗攝)

新城電台今日舉行新春團拜，首席營運總監馬浚偉率領一眾管理層、節目主持齊齊出席，更招待近百來賓包括官員、政商界、演藝界人士，場面相當熱鬧

馬浚偉聯同新城鎮台之寶薛家一同受訪，馬仔表示要睇住家中愛犬沒有四出拜年，每天大清早5點半起床，6點落街放狗，早上7點半開工，大年初一都有返工，今年是他上任後首次派利是，他自爆每封利是也是100蚊，故花了接近六位數封利是，他稱：「入行以來最多一次，接近六位數，因為我封封都係同一樣顏色，裏面都係一樣顏色，因為大家經歷咗疫情，都開心番，亦都有新工作，我學業又進步，考試成績又好。」

家燕姐派利是比去年多四倍

馬仔則笑指身旁的家燕姐應該派了七位數字的利是錢，家燕姐今日雖然聲沙沙現身，但依然以其一貫專業又落力的作風，並表示：「我今年好多謝大家嘅宣傳，話攞咗我利是旺，我今年派嘅利是多咗舊年嘅四倍。」馬浚偉聽後不禁「嘩」一聲，笑言應該有過百萬，家燕姐表示可以帶福氣給家好都好開心。她承諾新一年會加倍努力，繼續多跳女團舞，而她的2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!登上流行榜冠軍，馬仔指首歌已一日聽到黑，更說：「我坦白講，我哋唱好音樂會，其中一場我好想籌備香港三隊女團，COLLARLolly Talk、乙女新夢，本來好呢三隊，但我知道家燕姐原來咁得，我諗要加埋家燕姐落去。」馬浚偉強調已不再做幕前，已吩咐同事不要再播他的歌，自言聽親會毛管戙，問到如果有DJ唔小心播了他的歌會否被罰？馬仔就笑指知訊台台長程凱早上播了《幸運就是遇到你》，不但沒有被罰，還升職加薪，馬仔更透露自19日上任至今，不僅沒有裁員，如今還會繼續請人。

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馬仔更爆家燕姐人工超高，自言也令他非常羨慕，馬仔稱：家燕姐嘅江湖地位、名氣同埋人工，全部都高過我。」家燕姐就回應指可惜身高卻不及馬仔，明天家燕姐將過大海為澳門演唱會作準備，未知聲沙會否影響其是次演出。

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