馬浚偉利是每封$100 破入行以來最高紀錄 家燕姐今年派多四倍利是

馬浚偉聯同新城鎮台之寶薛家燕一同受訪，馬仔表示要睇住家中愛犬沒有四出拜年，每天大清早5點半起床，6點落街放狗，早上7點半開工，大年初一都有返工，今年是他上任後首次派利是，他自爆每封利是也是100蚊，故花了接近六位數封利是，他稱：「入行以來最多一次，接近六位數，因為我封封都係同一樣顏色，裏面都係一樣顏色，因為大家經歷咗疫情，都開心番，亦都有新工作，我學業又進步，考試成績又好。」

家燕姐派利是比去年多四倍

馬仔則笑指身旁的家燕姐應該派了七位數字的利是錢，家燕姐今日雖然聲沙沙現身，但依然以其一貫專業又落力的作風，並表示：「我今年好多謝大家嘅宣傳，話攞咗我利是旺，我今年派嘅利是多咗舊年嘅四倍。」馬浚偉聽後不禁「嘩」一聲，笑言應該有過百萬，家燕姐表示可以帶福氣給家好都好開心。她承諾新一年會加倍努力，繼續多跳女團舞，而她的2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》登上流行榜冠軍，馬仔指首歌已一日聽到黑，更說：「我坦白講，我哋唱好音樂會，其中一場我好想籌備香港三隊女團，COLLAR、Lolly Talk、乙女新夢，本來好呢三隊，但我知道家燕姐原來咁得，我諗要加埋家燕姐落去。」馬浚偉強調已不再做幕前，已吩咐同事不要再播他的歌，自言聽親會毛管戙，問到如果有DJ唔小心播了他的歌會否被罰？馬仔就笑指知訊台台長程凱欣早上播了《幸運就是遇到你》，不但沒有被罰，還升職加薪，馬仔更透露自1月9日上任至今，不僅沒有裁員，如今還會繼續請人。