馬浚偉宣布新城網絡電視7.1啟播 啤梨葉文輝上任MBO TV台長

記者會上，馬浚偉宣布新城廣播網絡電視MBO TV於7月1日凌晨12時正式啟播，分別可於新城廣播線上平台及APP上收看，屆時將以新城廣播全新台歌《沿途有我》MV作為首播。馬浚偉更即場任命葉文輝為MBO TV台長，同時公布MBO TV市場定位，當中包括新城廣播財經台、知訊台和采訊台3條頻道的部份節目在MBO TV中以24小時無間播放及重溫，打造新城廣播為一個全媒體 (Omni Media)。啤梨台長介紹MBO TV內容相當豐富，包括：歌手訪談、娛樂、音樂、財經、教育、兒 童、體育、民生、清談、雜誌式資訊、文化及生活等。至於新城廣播「鎮台之寶」薛家燕擔綱主持的《開心大派對》、知訊台台長程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》及三台聯播的《民生無小事》都會24小時無限播放。啤梨表示：「將會陸續加入新環節，內容包羅萬有，以切合社會大眾需求。如果大家有乜嘢想睇都可以同我講！」至於新城廣播全新台歌《沿途有我》MV首次播放，這首MV集合近半百台前幕後工作人員及歌手的歌聲，唱出對香港人的承諾。最後，MBO TV台長啤梨在會上亦透露正積極為MBO TV炮製全新環節，「新節目陸續有來，新城係我畢業後第一份工，由做DJ到台長，新城畀好多機會栽培我，亦有好多新挑戰，呢個係其中一個。希望繼《新城慈善唱K大曬馬拉松》後，MBO TV會成為我人生第二個里程碑。」