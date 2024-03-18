馬浚偉將開拍本土電影 跟香港泰吉影業簽合作諒解備忘錄

新城廣播有限公司宣布，新城動力與香港泰吉影業達成戰略合作，雙方於今日(18日)共同簽署合作諒解備忘錄，為未來製作一連串本土電影出力，並將港產片推廣至內地、台灣、澳門及香港兩岸四地。
新城廣播首席營運總監馬浚偉與香港泰吉影業總裁藍凱莎玲今日舉行「新城動力與香港泰吉影業合作協議備忘簽署」儀式，並請來資深電影製片人郭小峰及新城廣播有限公司總經理(商務及巿場拓展)梁耀宗見證。
馬浚偉自１月初上任後，積極進行優化改革及推行新計劃，過去兩個月傾力為新城廣播開拓全新業務，繼日前公布新城廣播首次成立藝人經理人及項目部門，今再開拓電影業務，並以新城動力名義首度開拍電影。
作為香港電影導演會及香港影業協會成員的馬浚偉，為香港電影不遺餘力，並希望為香港電影業注入新動力。
馬浚偉直言跟總裁藍凱莎玲(藍太)早於20年前因電影結下不解之緣，在多次合作下，留下不少美麗回憶：「藍太跟被受尊敬的藍先生均是非常熱愛電影，是真正的電影藝術家。很感恩來到新城廣播為旗下品牌新城動力(Multi-metro)帶來這次很好的合作機會，並得到香港泰吉影業總裁藍太的認同，跟新城廣播結盟，為未來香港電影業作出更多貢獻，並希望能拍攝更多港產片，為香港電影業共同出一分力。」
馬浚偉坦言，即使自己「有心有意」製作本土電影，但仍很需要既資深且具實力的香港泰吉影業如此雄厚實力和資源的電影公司，以及電影人的支持，藉此代表新城廣播及新城動力感謝藍太蒞臨簽署合作諒解備忘錄，未來將落實執行實際的電影拍攝工作。藍凱莎玲表示，早於20年前與馬浚偉認識，丈夫藍先生亦不時將馬浚偉掛在口邊，又盛讚他唱歌、演戲樣樣出色：「今日很開心跟新城動力合作，大家一齊努力！」