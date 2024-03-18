馬浚偉將開拍本土電影 跟香港泰吉影業簽合作諒解備忘錄

新城廣播首席營運總監馬浚偉與香港泰吉影業總裁藍凱莎玲今日舉行「新城動力與香港泰吉影業合作協議備忘簽署」儀式，並請來資深電影製片人郭小峰及新城廣播有限公司總經理(商務及巿場拓展)梁耀宗見證。

新城廣播有限公司宣布，新城動力與香港泰吉影業達成戰略合作，雙方於今日(18日)共同簽署合作諒解備忘錄，為未來製作一連串本土電影出力，並將港產片推廣至內地、台灣、澳門及香港兩岸四地。

資深電影製片人郭小峰及新城廣播有限公司總經理(商務及巿場拓展)梁耀宗做見證。

馬浚偉自１月初上任後，積極進行優化改革及推行新計劃，過去兩個月傾力為新城廣播開拓全新業務，繼日前公布新城廣播首次成立藝人經理人及項目部門，今再開拓電影業務，並以新城動力名義首度開拍電影。

作為香港電影導演會及香港影業協會成員的馬浚偉，為香港電影不遺餘力，並希望為香港電影業注入新動力。