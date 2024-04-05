馬浚偉成立《新城體育會》 教張馳豪潘靜文打羽毛球不喘氣竅門

新城電台繼上月正式成立《新城義工隊》後，在首席營運總監馬浚偉領軍下，日前再成立《新城體育會》，第一次活動更邀請一眾新晉歌手，包括安俊豪、張馳豪、何晉樂、潘靜文、鄧禮迪及周卓盈，與「新城羽毛球隊」齊齊打羽毛球，馬浚偉更親自落場，笑言要舉行爆汗賽，睇下邊個出得最多汗！

這場羽毛球「爆汗賽」歷時 2 小時，身兼羽毛球總會大使的馬浚偉表示已打了超過10年羽毛球，平日仍會跟教練提升球技。而他全力推動新城體育會，是希望電台員工能在工作與生活上取得平衡，有更多時間走出辦公室。他說︰「我一向推崇運動，羽毛球係一個好好嘅運動，識唔識打都唔緊要，但一定會出一身汗。」他更表示未來會加入更多唔同種類運動，同更多機構合作舉辦各類運動會。 當日，在場不少歌手想向馬浚偉偷師如何打足 2 小時都不喘氣，馬浚偉表示：「羽毛球要打得好，一定要投入時間。歌不離口，羽毛球不離手。唱歌需要練氣，同樣羽毛球係種好好練氣嘅運動，所以只要持之以恆，必定能成為出色跳唱歌手。」