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娛樂
2023-11-21 23:00:37

馬浚偉敏感舌頭腫脹出血 照開騷搵工作人台下幫手抹血

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馬浚偉與台前幕後大合照留念。

馬浚偉六場的「《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023演唱會2023」在好評如潮下，前天(19)圓滿結束。六場演唱會看似一切順利，然而觀眾並不知道的是，馬仔第三場開始感冒，豈料服藥後，出現嚴重藥物敏感反應，舌頭腫脹至出血，口腔甩皮，需要漏夜入院治療及打針，而第四場（17日）演出當晚病情最為嚴重，舌頭更加腫脹至流血，但他不想令觀眾失望，仍然堅持頂硬上如期演出，當晚工作人員一直守在舞台旁邊，預備隨時為馬仔抹血，專業精神令所有工作人員敬佩。

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馬浚偉頂硬上，工作人員在台下stand by為馬仔抹血。

對於是次演出，馬仔坦言十分感動，「依個係一個新嘗試，混合了好多不同的藝術元素。我自問付出很多心思，我嘅團隊做咗好多功夫，但係我覺得好值得。」至於給自己多少分，馬仔就非常謙虛的只給自己剛好合格的分數，不過就給與團隊們滿分的成績。他事後看演唱會每一張照片、每一段影片，他坦言被感動了，因為每一部分都是自己想呈現的。

談到與英華小學同學仔一起演出的作品《父親》，感動台下觀眾，不少觀眾更忍不住抺眼淚。馬仔表示，「我正正就係想大家記住，當你在生活中面對任何困難，邊個最後在你身邊，就是親情、父母。當父母仍然健康的時候，多一點陪他們，多一點跟他們相處，多一點與他們聊天。」在尾場當天，英華小學的表演同學更向馬仔秘密獻花，令他大為冧爆，依然不忘提醒同學要尊敬父母、老師及校長。

馬浚偉完騷在台前與英華小學演出學生及校長、老師大合照留念。

作為藝術發展局成員的馬仔更獲主席霍啟剛大讚，馬仔直言多謝對方的支持，他更提到希望可以給多一些機會讓香港藝術家去內地見識。「我們要雙循環，要給多一點香港藝術家去內地見識，帶多一點內地的藝術家來香港，要帶多一點香港和內地的藝術家去海外，又要給多一點機會新晉藝術家。」他更呼籲政府、藝術發展局等相關機構多點支持業界，支持藝術工作的朋友，讓他們有更多平台去展示他們的才華。

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