馬浚偉敏感舌頭腫脹出血 照開騷搵工作人台下幫手抹血

馬浚偉六場的「《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023演唱會2023」在好評如潮下，前天(19日)圓滿結束。六場演唱會看似一切順利，然而觀眾並不知道的是，馬仔第三場開始感冒，豈料服藥後，出現嚴重藥物敏感反應，舌頭腫脹至出血，口腔甩皮，需要漏夜入院治療及打針，而第四場（17日）演出當晚病情最為嚴重，舌頭更加腫脹至流血，但他不想令觀眾失望，仍然堅持頂硬上如期演出，當晚工作人員一直守在舞台旁邊，預備隨時為馬仔抹血，專業精神令所有工作人員敬佩。

對於是次演出，馬仔坦言十分感動，「依個係一個新嘗試，混合了好多不同的藝術元素。我自問付出很多心思，我嘅團隊做咗好多功夫，但係我覺得好值得。」至於給自己多少分，馬仔就非常謙虛的只給自己剛好合格的分數，不過就給與團隊們滿分的成績。他事後看演唱會每一張照片、每一段影片，他坦言被感動了，因為每一部分都是自己想呈現的。

談到與英華小學同學仔一起演出的作品《父親》，感動台下觀眾，不少觀眾更忍不住抺眼淚。馬仔表示，「我正正就係想大家記住，當你在生活中面對任何困難，邊個最後在你身邊，就是親情、父母。當父母仍然健康的時候，多一點陪他們，多一點跟他們相處，多一點與他們聊天。」在尾場當天，英華小學的表演同學更向馬仔秘密獻花，令他大為冧爆，依然不忘提醒同學要尊敬父母、老師及校長。