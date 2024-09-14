馬浚偉聲討虐殺雪橇案 發簽名行動要求中大嚴肅處理 

一隻曾經被棄養和數度被退回的可憐阿拉斯加雪橇犬「胖虎」，今年5月被住在深圳前海的一對情侶領養，日前只因它以為可以出街而興奮得失禁，被領養人監生吊起暴打及勒死，事件在網上廣泛流傳，據指，虐狗情侶疑似是中大助教及該系博士生。向來是愛狗之人的馬浚偉對事件表示非常憤怒，並在社交平台發簽名行動，要求香港中文大學及政府相關部門，包括香港警察嚴肅跟進事件，誓要為「胖虎」討回公道。

馬浚偉在社交網連環發文聲討，他表示： 「本人馬浚偉僅代表自己向『香港中文大學』發此公開貼文，目的是衷心並嚴正要求『香港中文大學』嚴肅並盡快跟進及調查關於兩名疑似『香港中文大學』的教職員及學生涉嫌在深圳虐殺一隻名為『胖虎』的雪橇犬一案，並嚴肅要求『香港中文大學』能盡快向外界作出相關交代。感謝！」他續表示：「沒想到領養不到5個月，胖虎的新主人就因瑣事將『胖虎』以狗繩綁頸暴打，更以吸塵機管暴打頭部，胖虎最終倒地身亡，死因為勒斃，但她死亡時滿口是血。非常非常憤怒！據報是中大助教？而中大則表示會嚴肅處理及調查！我們也會嚴肅跟進！」