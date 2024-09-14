馬浚偉聲討虐殺雪橇案 發簽名行動要求中大嚴肅處理 

一隻曾經被棄養和數度被退回的可憐阿拉斯加雪橇犬「胖虎」，今年5月被住在深圳前海的一對情侶領養，日前只因它以為可以出街而興奮得失禁，被領養人監生吊起暴打及勒死，事件在網上廣泛流傳，據指，虐狗情侶疑似是中大助教及該系博士生。向來是愛狗之人的馬浚偉對事件表示非常憤怒，並在社交平台發簽名行動，要求香港中文大學及政府相關部門，包括香港警察嚴肅跟進事件，誓要為「胖虎」討回公道。
馬浚偉在社交網連環發文聲討，他表示： 「本人馬浚偉僅代表自己向『香港中文大學』發此公開貼文，目的是衷心並嚴正要求『香港中文大學』嚴肅並盡快跟進及調查關於兩名疑似『香港中文大學』的教職員及學生涉嫌在深圳虐殺一隻名為『胖虎』的雪橇犬一案，並嚴肅要求『香港中文大學』能盡快向外界作出相關交代。感謝！」他續表示：「沒想到領養不到5個月，胖虎的新主人就因瑣事將『胖虎』以狗繩綁頸暴打，更以吸塵機管暴打頭部，胖虎最終倒地身亡，死因為勒斃，但她死亡時滿口是血。非常非常憤怒！據報是中大助教？而中大則表示會嚴肅處理及調查！我們也會嚴肅跟進！」
最後，他發起簽名行動，希望為「胖虎」討回公道：「另：本人呼籲，若各位支持為『胖虎』慘遭虐殺一案作出嚴肅跟進並要求校方及政府部門正式介入此案，請在此貼文下留下你的名字以視作簽名支持並轉發此貼，希望藉此得到更多網友支持這行動，而本人也會將相關簽名數據交給香港中文大學及香港警察等相關政府部門，感謝！大家在這裏留言寫下自己的名字我就會當作是你的簽名，整理好後我就會交給香港中文大學及政府相關部門，包括香港警察！謝謝你們！可憐的胖虎RIP！」