馬浚偉自覺人生好幸福 零薪酬開騷盼加場幫補支出

馬浚偉(馬仔)將於11月舉行6場《幸福．春夏秋冬Ma’s Ter Mic演唱會2023》，早前優先訂票反應相當熱烈，門票於明天Cityline公開發售，票價劃一為港幣$880。馬仔今次身兼四職，包括：監製、創作、藝術總監及主唱，並且打破傳統演唱會，是融合了「音樂藝術」x「視覺藝術」x「沉浸式」的藝術作品。 今日他舉行記招宣布演唱會內容，又即場做幸福感測試，並邀請了水墨畫家趙志軍老師、書法家陳雪儀老師到場即席揮毫。馬仔在做測試時，直言自覺是個快樂的人，在朋友中也是正能量滿滿的。記招上，他與書法家陳雪儀老師一同寫出「幸福」、「春夏秋冬」在水墨畫家趙志軍老師的畫作上，馬仔寫的「幸福」非常公正，更開心他的字獲兩位老師讚賞。

入場觀眾獲多方面感受 他表示今次演出不會唱自己的歌，歌曲總類涵蓋不同年代，而且是以藝術、治療行先，並會加入「色香味」，而「味」就請到茶行為今次演出搭配出令人感到幸福的茶包。馬仔笑言想令觀眾有多個不同感官享受，曾諗過調節溫度，但因為要搞場館冷氣，太大工程，所以只好以顏色、氣味、音樂去令觀眾感受「幸福感」。問到怕不怕粉絲知道歌單後詐型，他表示不怕，坦言見到有不少粉絲點歌，但當他解釋今次演出內容，大家都表示支持，而且預告反應非常好。 零薪酬演出 今次馬仔的演出在新場館舉行，而入場觀眾只得500位，他表示現時開6場演出，如全部售出的話，收入僅夠平手，自己今次不收分文演出，如反應熱烈加開一場，他便可以有少少收入幫補。「我真係一毫子都冇收，賣晒都係啱啱好，人生去到呢個階段，最滿足係做到個作品，聽到觀眾反應話好好，咁就係我得著。」馬仔亦很老實表示今次的製作費相當驚人，坦言有國內、美加、星馬等人士接洽，但考慮到場地及製作費非常昂貴，要看當地的主辦機構可以承接幾多製作費，否則要轉嫁到觀眾身上，他們便要付很貴的門票。

演出以親情掛帥 問到他的籌備進展如何，馬仔表示已成形，現正與團隊在作修改，「舞台設計同效果已經定咗，歌單都定咗。」他稱整個演出長達2小時10分，中場不設休息，所以流程設計好分四季再以親情作結尾。他表示人生經歷過很多事，但無論是開心及不開心的事，家人一定是最強的後盾。馬仔說︰「做咗咁多年人，普遍嚟講，一定唔會離棄你嘅係屋企人，所以劇本最後都有寫到，最無離開你就係一直唔出聲嗰個，家人永遠喺你好嘅時候，好少出現，但喺有困難嘅事候，佢哋一定出現。唔係理所當然，到你想道謝，想俾份愛佢嘅時候就太遲。」 對素人小演員有信心 提到今次馬仔的演出會起用不少素人及小演員，他表示對這些演員充滿信心，稍後亦會跟他們彩排。提到他的舞台設計同觀眾非常接近，他表示屆時有部份演出走到觀眾身邊，自己不擔心被觀眾的反應影響，而小演員如臨時因觀眾反應而出錯，他也會立即執生。他說︰「我要再一次強調今次個演出，我唔係演馬浚偉，只係個作品中負責唱歌表演嘅人，成個演出係屬整個團隊。」