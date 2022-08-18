馬浚偉與「四點鐘許Sir」打波 許鎮德是羽毛球高手

馬浚偉向來愛打羽毛球，昨日他分享與有「4點鐘許Sir」之稱的許鎮德同場較量，並大讚對方是高手。許Sir於13年曾領導香港警察羽毛球隊在英國北愛爾蘭舉行的世界警察消防運動會羽毛球項目中奪得金牌。他退休後，獲委任為警察羽毛球會榮譽顧問，負責警隊內外推廣羽毛球運動，為期兩年。

I will now recap in English 許Sir於2018年5月退休，最後職位是警務處助理處長，於14年佔中期間擔任警察公共關係科總警司，每日下午4時主持警方記者會，因而獲得「4點鐘許Sir」之稱。他的港式英語及口頭禪一度成為網上潮語，如「I will now recap in English」、「好多謝你嘅提問」、「容許我再強調」等等。由於他的態度誠懇，因而成為網絡紅人。當時許Sir被問到因其形象較親切，會否考慮到示威區勸退佔領人士，他先表示多謝關心，並簡單描述警隊人手安排，並謂警務處會認真考慮每個提議。