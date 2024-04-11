馬浚偉與5大唱片高層代表聚首 冀新城廣播為樂壇出分力

馬浚偉全力推動的「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會），於上月初正式成立，並由新城管理層和節目主持共30多位成員組成，每周在眾多派台歌曲中，挑選具水準的流行曲投選出「新城勁爆流行榜」、「新城歌曲播放榜」及「新城國語力排行榜」三大排行榜。

邀5大唱片公司會面

為了聽取更多音樂界專業聲音及意見，馬浚偉於每月邀請業界資深代表蒞臨新城廣播舉行會議，交流音樂走勢及未來發展方向，日前舉行首個業界交流會，五大唱片公司高層代表應邀出席，陣容相當鼎盛，包括：環球唱片、英皇娛樂、寰亞唱片、Sony Music及TVB Music Group Limited。