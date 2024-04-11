馬浚偉與5大唱片高層代表聚首 冀新城廣播為樂壇出分力

馬浚偉全力推動的「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會），於上月初正式成立，並由新城管理層和節目主持共30多位成員組成，每周在眾多派台歌曲中，挑選具水準的流行曲投選出「新城勁爆流行榜」、「新城歌曲播放榜」及「新城國語力排行榜」三大排行榜。
邀5大唱片公司會面
為了聽取更多音樂界專業聲音及意見，馬浚偉於每月邀請業界資深代表蒞臨新城廣播舉行會議，交流音樂走勢及未來發展方向，日前舉行首個業界交流會，五大唱片公司高層代表應邀出席，陣容相當鼎盛，包括：環球唱片、英皇娛樂、寰亞唱片、Sony Music及TVB Music Group Limited。
要求流行榜頒獎禮公平公正
馬浚偉感謝業界各位代表鼎力支撐，並表示新城廣播對國語歌十分重視，同時亦會大力推動粵語歌曲。他強調，在「新城音統會」成立後，不論是「新城勁爆流行榜」或「新城勁爆頒獎禮」，將會更透明、更公開，並在專業評級下，做到公平、公正。為免影響音統會各委員投選的結果，馬浚偉表明不參與「音統會」會議，以確保委員在沒有強權、個人前設或偏頗意見下，投選出公平公正的歌曲排行榜。
在交流會上，馬浚偉稱會以完全開放態度去聆聽業界的聲音，歡迎各大唱片公司代表直接提出建議或想法，甚至分析未來樂壇的方向，新城廣播能扮演甚麼角色，去推動業界的發展及未來合作方向等。