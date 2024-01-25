馬浚偉「職銜」再添長 自揭是多間商店會員

馬浚偉早前因為有多達14個職銜而成為網上熱話，令不少網民詳列自己的會員表，非常搞笑。馬浚偉其後解釋是不想被不法之徒假冒，並回應網民說︰「BTW 我都想補充多一句，我都係百佳MoneyBack會員嚟㗎……我儲過好多分添！淨係得你有咩？哼！」當有網民追問他是不是「yuu」會員時，他風趣說到︰「秘密，費事畀啲騙徒偷分」。
其後他再自揭是多間商店的會員︰「珍珠都冇咁真！百佳MoneyBack不特止，我仲係數字屋會員、兩間大型連鎖書店會員、某寵物用品店金咭會員，某文具店永久會員……(下刪200字)」
姚焯菲送花賀程凱欣
另外，馬浚偉現為新城廣播首席營運總監，昨日(24日)宣布擢升程凱欣為新城廣播知訊台台長， 姚焯菲（Chantel）現身新城廣播，接受程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問，也特別送上一大束色彩繽紛的鮮花恭賀程凱欣正式升任為知訊台台長，令她十分驚喜又感動，新城廣播有限公司總經理(商務及市場拓展) 梁耀宗亦到場恭賀，非常熱鬧。
姚焯菲將回紐西蘭升學
Chantel新歌《初心小島》在音樂平台上架短短一星期，收看次數已超過32萬，Chantel接受程凱欣節目訪問時表示十分開心，談到Chantel 的初心，她表示心情好矛盾：「感覺距離自己愈來愈遠，就快踏入大人18 歲階段，好多責任需要負擔，知道時間唔會返轉頭，好期待成為大人，又好想快啲逃避讀書嘅時間；但又覺得好怕長大，明白成為大人後有好多責任。希望可以藉住新歌提醒自己嘅初心同珍惜無憂無慮嘅感覺。」
程凱欣大讚Chantel對唱歌好有要求，如果要諮詢音樂上意見時，會問爸爸還是音樂監製蘇道哲？Chantel毫不猶豫馬上答：「一定係監製，才夠專業，不過爸爸對音樂都有認識。」Chantel 完成一輪《初》歌宣傳後，即將回紐西蘭繼續學業，她表示已開始感到到香港及家人的不捨之情，擔心回紐西蘭會思鄉。