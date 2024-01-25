馬浚偉「職銜」再添長 自揭是多間商店會員

馬浚偉早前因為有多達14個職銜而成為網上熱話，令不少網民詳列自己的會員表，非常搞笑。馬浚偉其後解釋是不想被不法之徒假冒，並回應網民說︰「BTW 我都想補充多一句，我都係百佳MoneyBack會員嚟㗎……我儲過好多分添！淨係得你有咩？哼！」當有網民追問他是不是「yuu」會員時，他風趣說到︰「秘密，費事畀啲騙徒偷分」。

其後他再自揭是多間商店的會員︰「珍珠都冇咁真！百佳MoneyBack不特止，我仲係數字屋會員、兩間大型連鎖書店會員、某寵物用品店金咭會員，某文具店永久會員……(下刪200字)」