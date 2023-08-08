馬浚偉11月開騷落重本 入場觀眾要做一個要求

《～幸福·春夏秋冬～Ma’ster Mic演唱會2023》由出色堂與On Stage Music主辦，近年積極參與藝術創作的馬仔，相隔四年再開騷，不單止身兼監製，同時兼任創作、藝術總監 、主唱四職，他透露今次演唱會以創新元素，為觀眾帶來耳目一新的沉浸式視覺音樂享受，將會顛覆傳統演唱會。

今年是馬浚偉（馬仔）入行30周年，為紀念特別的時刻，將舉行六場《～幸福·春夏秋冬～Ma’ster Mic演唱會2023》，昨晚（7日）馬仔為演唱會拍攝海報，開心公布將於今年11月10-12、17-19日位於新蒲崗的全新場館「胡李名靜體育館」演出六場。

他說：「演唱會集結了Immersive(沉浸式演出) + Visual Art(視覺藝術) + Music Therapy(音樂治療)三大元素，希望透過演唱會製作陪著大家走過好幸福的春夏秋冬，返到屋企有種幸福感。」據了解，馬仔為了令入場觀眾有不同感觀享受，不惜大灑金錢。

馬仔並呼籲大家：「到時放下一切，全心進入演唱會氣氛之中，演唱會中途不用拍掌，希望大家好好享受其中，進入幸福氛圍，不用擔心沒有掌聲馬浚偉會否不開心？大家只要享受其中就可以，直到演唱會結束時，如果大家覺得我哋做得好至俾掌聲，真的好希望大家全程享受幸福感。」