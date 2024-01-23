馬浚偉14個頭銜引爆網民創意 本尊親身解畫

馬浚偉上任新城廣播首席營運總監之後，不少網民都非常關注他的新搞作。近日有網民發現，他在其社交平台詳列14個公職頭銜，引來網民熱烈討論，除了探究這些頭銜，就連他的學歷也令網民非常好奇。有網民指他的頭銜比美劇《權力遊戲》中的龍母的自介還要多了４個，同時不少網民亦二次創作，其中網絡紅人Matt哥亦列出自己擁有的資格。

馬浚偉曾被騙徒借名利用

馬浚偉表示，有留意指他「曬銜頭」的相關報道，他指早在一個月前，有人問他是否屬於某個屬會，後來才發現，原來有人假冒他的名義，訛稱馬浚偉為某個會的成員，並且涉及金錢瓜葛，而他根本沒有加入所指的屬會。

由於近年網絡騙案大增，加上不少藝人及知名人士都曾被騙徒借個人名義行騙。在一個月前，正式上任新城廣播前，他決定將自己所屬屬會及相關職銜清晰地列放於Facebook ，阻止不法之徒再假冒，亦因為身份多，他要加倍小心，以免被人魚目混珠，才決定高調地公開自己所屬的屬會會員。他相信不法之徒正正是看中他身兼多項公職，容易令人混淆，現在公開後，一切就清清楚楚。