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娛樂
2024-01-23 19:08:26

馬浚偉14個頭銜引爆網民創意 本尊親身解畫

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馬浚偉在社交平台列出的頭銜高達14個，引來網民熱烈討論。

馬浚偉上任新城廣播首席營運總監之後，不少網民都非常關注他的新搞作。近日有網民發現，他在其社交平台詳列14個公職頭銜，引來網民熱烈討論，除了探究這些頭銜，就連他的學歷也令網民非常好奇。有網民指他的頭銜比美劇《權力遊戲》中的龍母的自介還要多了４個，同時不少網民亦二次創作，其中網絡紅人Matt哥亦列出自己擁有的資格。

Matt哥亦在fb出po抽下水。

馬浚偉表示有留意網民大談「曬銜頭」一事。

馬浚偉曾被騙徒借名利用

馬浚偉表示，有留意指他「曬銜頭」的相關報道，他指早在一個月前，有人問他是否屬於某個屬會，後來才發現，原來有人假冒他的名義，訛稱馬浚偉為某個會的成員，並且涉及金錢瓜葛，而他根本沒有加入所指的屬會。

由於近年網絡騙案大增，加上不少藝人及知名人士都曾被騙徒借個人名義行騙。在一個月前，正式上任新城廣播前，他決定將自己所屬屬會及相關職銜清晰地列放於Facebook ，阻止不法之徒再假冒，亦因為身份多，他要加倍小心，以免被人魚目混珠，才決定高調地公開自己所屬的屬會會員。他相信不法之徒正正是看中他身兼多項公職，容易令人混淆，現在公開後，一切就清清楚楚。

馬浚偉出席不同活動，因而成為騙徒目標。

公職隨時再加添

馬浚偉稱，現於新城廣播是全職身份，上任前已向新城廣播及總公司申報所有公職。在一個月前，即是在入職前，有需要透過社交媒體公開給大家知悉，此舉亦是為了保障公司、相關機構、公眾及自己，在公在私是有需要公開。而日後如有其他公職再加添，他都會繼續在社交媒體作出更新。

自認「職銜代言人」

對於有網民將其公職列二次創作，馬浚偉笑言不會介意，反而覺得這些二次創作很有趣。他稱二次創作已不是第一次發生在他身上，當年於TVB拍攝電視劇《蒲松齡》時，他主唱的主題曲一句「如夢初醒」，便有網民將他惡搞成「如夢初醒獸」，又指MV似Pokemon，現在則成為了「職銜代言人」。

馬浚偉笑謂自己是「職銜代言人」。

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