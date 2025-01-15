馬清鏗小三閨蜜裕美有回應 林作稱與「五索」割席

66歲大生銀行主席馬清鏗被傳媒踢爆有婚外情，對象是與林作和裕美的網紅拍檔「五索」鍾睿心（Rachel）。事件曝光之後，裕美成為爆料嫌疑人，裕美雖然已經否認，但她回應網民的提問時，除了透露4名小孩都是屬於馬清鏗外，又指五索的心情既開心又擔心，並指對方「做得這個身份，心態就是天不怕地不怕。」

裕美支持朋友非其行為 雖然不少人指裕美的回應是愈幫愈忙，甚至指她支持好友做小三的行為是非常要不得。裕美於晚上在限時動態長文回應，指網民曲解了她的意思，「我從冇評論過小三啱定唔啱，就算我唔接受，唔代表我有資格去批評其他人。」 她又指過去林作做任何事前，也從沒有問過她，「就算有，我叫佢唔好做，佢會嗎？佢一樣會做。事情會改變嗎？不會。因為佢做緊佢認為啱同適合自己嘅事。」她認為自己唯一可以做的是在對方「瀨嘢」時，陪對方分擔、安慰，而不是重提及作出批評，她說︰「支持朋友同伴信，在於一份情義，認唔認同佢嘅做法係另外。」

林作︰我更不容忍小三 在裕美回應之前，林作則在其社交平台表示自己的性格扭曲，是源自童年陰影，因為爸爸有小三，令母親每天以淚洗面，所以自己是不能容忍有小三。他寫道︰「每年過時過節，我爸爸都不會在，而我媽媽整天以淚洗面。所以我發誓，我不會有小三，我更不容忍小三，也因此甚至鼓勵我媽媽去和爸爸離婚，之後也不再和爸爸來往。那年，我16歲。



我一直以為，五索和富商馬生的關係，是 divorcee 也就是legally single 法律上大家都是單身的關係。本人並不知道，原來馬生並非單身（離異），也就是說五索確實是名副其實的小三。本人再次重申，反對小三，痛恨出軌，甚至堅拒離婚。基於這個原因，本人鄭重宣佈，痛定思痛後，立刻和五索絕交，以正視聽。」

稱kayan9896走得好 他續寫道︰「另外，本人堅信，當一個豪門小三如此高調被報導後，必定會驕兵必敗。Old Money 豪門、百億家族不可能會容忍如此明目張膽的道德淪喪、有違倫理的行為。無論該家族的幾位公子們如何有track record玩得開，包括薛子倫、林鈺洧、Kayan9896，我都不相信比得上五索的離譜程度。Kayan，你走得好，這種不屑一顧，實在是凡夫俗世難得的一股清泉。」