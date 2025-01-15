馬清鏗老婆身份惹關注 裕美狂爆五索大鑊被指火上加油

66歲大生銀行主席馬清鏗被傳媒踢爆有婚外情，對象是與林作和裕美的網紅拍檔「五索」鍾睿心（Rachel）。五索在社交平台的言論非常出位，又愛炫富，所以火速引來網民關注，而她在平台不時以「富商A」去稱呼馬清鏗，亦曾拍片強調要成功埋富豪身，一定要「波大無腦」。 與此同時，網民都非常好奇馬清鏗老婆的身份，外間對他的太太一無所知，傳媒指馬清鏗與太太育有子女，但行徑非常低調，而對上一次馬清鏗提及自己的另一半已經是16年前，但亦都只是非常簡短一句。

五索被爆是馬清鏗的情婦之後，曾一度向傳媒表示小三比正宮更有錢，有錢比結婚更重要！」而她的好友裕美就上載雜誌封面，並不停留言回應網民，除了爆出五索四名小朋友都是馬清鏗的小朋友外，更指對方見到自己成為封面人物「佢不知幾好開心」，有網民認為裕美應該要安慰五索，沒料她說︰「 佢一知道已經開心到爆炸，你點解覺得佢會難過？」、「做得小三心態不一樣，佢好開心的」、「小三從來多錢過原配，唔係小三點會跟佢」、「做得這個身份，心態就是天不怕地不怕」

由於雜誌提到是五索的閨蜜爆料，不少人聯想到是裕美放料，兼整件事是跟雜誌「夾做新聞」，裕美就否認此事，並稱不擔心事件及她的回應會影響到二人的感情。裕美說︰「佢就係鍾意我有嗰句講嗰句，亦從不奉承。」她又認為「新聞爆你控制不到，要做的是處理後面既事。」 至於林作就IG就宣布跟五索絕交，表示自己的家庭是因為小三介入導致破裂，他寫道︰「我一直以為，五索和富商馬生的關係，是 divorcee 也就是legally single 法律上大家都是單身的關係。本人並不知道，原來馬生並非單身（離異），也就是說五索確實是名副其實的小三。本人再次重申，反對小三，痛恨出軌，甚至堅拒離婚。基於這個原因，本人鄭重宣佈，痛定思痛後，立刻和五索絕交，以正視聽。」