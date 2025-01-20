馬清鏗與五索關係非秘密？ 疑帶女方出席鄭家純細仔婚宴

被封為新一代「最強小三」的34歲「五索」鍾睿心(Rachel)，被揭與66歲身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗譜出9年父女戀，五索更為男方誕下四名仔女。五索多年來極受寵幸，要乜有乜，甚至疑與馬清鏗出席富豪界的活動！

去年12月10日鄭家純孻仔鄭志亮(Christopher)結婚，在家族旗下的瑰麗酒店(Rosewood)舉辦婚禮，並邀來多位政商界名人出席，包括特首李家超、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、「大劉」劉鑾雄一家等等，而馬清鏗疑攜「小三」五索出席婚宴，二人關係估計是富豪圈中公開的秘密。