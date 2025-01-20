馬清鏗與五索關係非秘密？ 疑帶女方出席鄭家純細仔婚宴

被封為新一代「最強小三」的34歲「五索」鍾睿心(Rachel)，被揭與66歲身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗譜出9年父女戀，五索更為男方誕下四名仔女。五索多年來極受寵幸，要乜有乜，甚至疑與馬清鏗出席富豪界的活動！
去年12月10日鄭家純孻仔鄭志亮(Christopher)結婚，在家族旗下的瑰麗酒店(Rosewood)舉辦婚禮，並邀來多位政商界名人出席，包括特首李家超、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、「大劉」劉鑾雄一家等等，而馬清鏗疑攜「小三」五索出席婚宴，二人關係估計是富豪圈中公開的秘密。
五索在鄭家純細仔婚宴的翌日，上傳一段題為「仇富」的短片，片中她提到城中富二代結婚，令整個尖沙咀的交通癱瘓，字裡行間亦透露自己有份參與婚宴，她說：「噚日呢就係一個城中富二代結婚，成個尖沙咀嘅交通都淪陷咗啊，呢個時候我只可以離兩條街嘅地方落車，行過去Rosewood。喺街度有一個中年男人異常地激動，『唓，有錢人大晒啊？結婚做乜阻Q住晒呀！』我話俾你聽，有錢人真係唔係大晒，九成九啦，至少佢結婚會令到成個尖沙咀淪陷咗啦，你結婚唔會囉，冇人知囉。」
五索更教路見到有錢人要「擦鞋」：「你好似我咁呀嘛，遇到所有有錢人你都擦鞋，越有錢越擦，十倍、廿倍、卅倍咁擦上去，有一日，有一日你終會擦到自己變成有錢人。」最後，她更寸爆叫香港人不要再仇富：「你唔鍾意有錢人代表咩？代表你唔鍾意錢呀，你應該視佢為學習對象，學我喇，只有擦鞋先幫到你㗎咋，真係唔好再仇富啦，香港人，所以點解香港咁多窮人呢？太仇富啦真係。」