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娛樂
2025-01-17 22:26:05

馬清鏗「小三」五索唔覺做小三稱可以一晚10次 出席飯局收幾千萬利是

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五索接受雜誌訪問，繼續發揮寸咀本色。

五索接受雜誌訪問，繼續發揮寸咀本色。

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「五索」鍾睿心（Rachel）經常提及的富商A，原來是66歲的大生銀行主席馬清鏗，二人已經一齊9年，五索更為男方生下4位小朋友。五索再接受雜誌訪問，依舊不改寸咀本免，句句寸爆記者。她在訪問中表示自己不是小三，而且自己從不過問對方有沒有老婆，並稱自己是憑實力冧掂馬生。

五索表示自己沒有整容或隆胸，強調是「天生麗質」。

五索表示自己沒有整容或隆胸，強調是「天生麗質」。

出席飯局唔著胸圍

五索表示自己出席富豪飯局收千萬利是，更謂「一出席便上岸」。記者問到出席有馬生的飯局時，是否真空上陣，用自己的身材去吸引對方，五索一臉寸爆說︰「我不嬲都唔戴胸圍」，更謂自己是靠身材成功獲馬生關注。記者問到「一晚幾多次」，五索反白眼加一面不屑說︰「十次」又寸爆稱《格雷的五十道色戒》是抄她，電影橋段都是她提供。

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五索強調自己的身材是真材實料。

五索強調自己的身材是真材實料。

愛情係冇道德

她在訪問多次否認整容或隆胸，並指自己很單純，從不過問別人的家庭，更謂「愛情係冇道德」，而馬生給到她想要的東西，當然是愛情。她強調掉偶條件只得一個，便是有錢富豪。她又指自己做了有錢人後，立即改名，更謂「改過幾次名」，所以大家不會查到她有幾多物業在手。她表示自己由始至終都是要錢，而馬生已給了她無憂的生活。

她在訪問表示自己沒有任何問題，而且有很多人都支持她，並謂「有錢人嘅世界，有錢人有好多個女人係正常，只不過我被粄出嚟，有好多人都係做緊呢啲嘢，只係佢哋唔出名。」

五索的寸咀表現更獲網民欣賞，指她夠坦白。

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