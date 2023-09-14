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娛樂
2023-09-14 18:24:03

馬田史高西斯新片《花月殺手》 試映會後盡收好評

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由馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)，找來里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、羅拔狄尼路(Robert De Niro)和班頓費沙(Brendan Fraser)等3大影帝共同主演，此片將安排於Apple TV+平台播映，剛剛更繹出最新一波預告。

《花月殺手》改編自記者大衛．格蘭(David Grann)的同名紀實小說，該小說根據真人真事改編。故事取材自FBI調查的真實案件，背景設定在上世紀二十年代初期，描述土著奧塞奇族(Osage)因石油資源而致富，卻引來白人入侵，和一系列殘忍的謀殺案件。這段歷史被視為美國立國而來，最黑暗的「恐怖統治」事件。

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根據試映後的評價，該片導演和兩位主要演員的表現，受到媒體的高度讚揚。有人稱讚該片是馬田史高西斯近年來最精彩的作品之一，亦有人稱讚Lily Gladstone在影片中扮演的角色，成為該片的靈魂人物，另外還有人讚里安納度的演出，是他職業生涯中最佳。

這些評價反映《花月殺手》在編導演和故事呈現方面，都達到極高水平，這部電影結合真實事件和歷史背景，展示當時社會上種族激烈的紛爭和家族衝突，帶給觀眾強烈的觸動。

▼《花月殺手》最新預告。▼

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《花月殺手》英版電影海報。

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