馬田史高西斯新片《花月殺手》 試映會後盡收好評

《花月殺手》改編自記者大衛．格蘭(David Grann)的同名紀實小說，該小說根據真人真事改編。故事取材自FBI調查的真實案件，背景設定在上世紀二十年代初期，描述土著奧塞奇族(Osage)因石油資源而致富，卻引來白人入侵，和一系列殘忍的謀殺案件。這段歷史被視為美國立國而來，最黑暗的「恐怖統治」事件。

根據試映後的評價，該片導演和兩位主要演員的表現，受到媒體的高度讚揚。有人稱讚該片是馬田史高西斯近年來最精彩的作品之一，亦有人稱讚Lily Gladstone在影片中扮演的角色，成為該片的靈魂人物，另外還有人讚里安納度的演出，是他職業生涯中最佳。

這些評價反映《花月殺手》在編導演和故事呈現方面，都達到極高水平，這部電影結合真實事件和歷史背景，展示當時社會上種族激烈的紛爭和家族衝突，帶給觀眾強烈的觸動。