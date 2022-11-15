馬百良200年傳奇 眾星見證五代傳承

歷代眾首 迎接下一個百年 掌舵一間200年歷史的老字號，迎接下一個百年，馬浩樺先生強調市民的稱讚是他原動力：「市民選購馬百良的產品，和對產品的讚譽，就是推動我們前行的動力，繼續優化馬百良的產品。」馬麗珠小姐亦稱：「十分開心，能夠見證馬百良200周年，得到這麼多人支持，覺得好榮幸。」馬麗珠小姐期望第六代能繼續帶領藥廠服務市民，「盼望他們傳承馬百良傳統，保持品質、做好產品，得到市民支持，就是最大鼓勵。」馬百良第六代馬民志先生(Mr. Manwuth Mavichien)，亦專程從外地回港，參與晚宴，他表示：「很開心亦感到自豪，我很敬佩長輩帶領馬百良不斷進步，很感謝來賓到場支持，未來會繼續提供優質藥品及産品。」

與大學合作 提升產品認證 晚宴上，司儀向台下貴賓回顧馬百良葯廠過去200年的種種，馬百良葯廠董事馬泰炎先生上台致辭稱，期望馬百良後人，能延續葯廠的傳統，在未來百年繼續幫助市民：「幼承庭訓，葯廠製藥要幫助到市民，人人負擔得起，令每個人都可以用到我們的產品，這個祖訓和思想，歷經幾代，亦希望未來100年第六、第七八九十代，能夠傳承這個傳統。」馬泰炎先生特別多謝浸會大學校長衞炳江教授，以及為馬百良安宮牛黃丸進行科研的團隊百忙中抽空蒞臨。

姚嘉妮 詹瑞文榮幸任代言人 曾擔任「馬百良珠珀猴棗散」代言人達10年的姚嘉妮，非常感恩可以與品牌合作，及有幸參與晚宴。她稱自小與馬百良甚有淵源：「我公公是開藥材舖，當時已經賣馬百良的産品。之後有機會做代言人，真的開心，所以當時無想價錢，馬百良搵我做代言覺得係好榮幸，好開心。」她指馬百良是陪伴香港人成長的品牌。 連續兩年為「馬百良海狗丸」代言的詹瑞文，深入了解產品後，直言：「其實一個品牌能夠營運200年，必定有他們的實力。」他又讚馬百良非常創新，「好多人意為海狗丸只給男性補腎，其實男性、女性都要補腎，我就用了較趣劇的手法去推廣產品，帶出補腎不分男女老幼，馬百良又好喜歡的表達手法，合作得非常愉快。」

麥家瑜獻 唱 200 周年主題曲 於表演環節，為馬百良葯廠唱200周年主題曲的麥家瑜，除唱出《五代傳承 繼續守護您健康》外，亦唱出自己的歌曲《好得很》，對於與馬百良的結緣，她說：「收到唱200周年主題曲的重任，非常驚喜，這個品牌做藥一直不忘初心，就像我做音樂的理念。」無伴奏組合SENZA A Cappellla，則帶來《奮鬥》、《獅子山下》、《身體健康》等充滿香港情懷的經典歌，令全場氣氛高漲。