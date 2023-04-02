熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-04-02 18:27:18

馬英九錄影《聲生不息 寶島季》兼獻聲 陳年演出片段翻HIT

分享：

節目打正兩地交流旗號，馬英九參與錄影。

去年年中無綫電視獲芒果TV邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，節目播出後叫好叫座。今年芒果TV推出《聲生不息 寶島季》，請來那英及張信哲擔任兩隊隊長，參與的歌手有張杰、華晨宇、馬嘉祺、張韻涵、魏如萱及楊宗緯。首集於昨日在無綫翡翠台播出，並有無綫高層曾志偉現身。

曾志偉於首集《聲生不息 寶島季》亮相。

自小說湖南話

台灣前總統馬英九近日到訪大陸祭祖，今日下午到湖南廣播電視台參觀參與《聲生不息 寶島季》連線期間更一展歌喉獻唱《月亮代表我的心》。他在節目中聽完那英和張信哲合唱《橄欖樹》之後，表示「感動不已，無話可說，又向主持何炅表示自己至少說了70年長沙話，因為父親是湘南人、媽媽是寧鄉人，全家從小便講湖南話。

當主持問到馬英九有沒有看湖南衛視跟台灣合作的節目時，馬英九表示「這個有點抱歉了，我回台灣會努力看。他亦向在場的台灣年青人稱要好好工作，抓住機會，讓兩岸文化交流更向前一步其後何炅請全場大合唱《月亮代表我的心》，由馬英九領唱，更稱讚說「大家都知道馬先生唱歌好聽」，馬英九則回應，顯然是誤傳

台灣媒體也有報道馬英九參觀湖南廣播電視台。

費玉清曾讚唱得好

馬英九現身《聲生不息》的消息曝光之後，不少人找來30年前的舊片，當時他出任台灣法務部，應邀亮相張菲和費玉清主持的節目《龍兄虎弟，並演唱黃安的歌曲《新鴛鴦蝴蝶夢》，當時費玉清還笑稱馬英九比黃安唱得好

有網民找回馬英九三十年前的演唱片段。

馬英九在《聲生不息 寶島季》獻唱。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受