馬英九錄影《聲生不息 寶島季》兼獻聲 陳年演出片段翻HIT

去年年中無綫電視獲芒果TV邀請協製《聲生不息》，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，節目播出後叫好叫座。今年芒果TV推出《聲生不息 寶島季》，請來那英及張信哲擔任兩隊隊長，參與的歌手有張杰、華晨宇、馬嘉祺、張韻涵、魏如萱及楊宗緯。首集於昨日在無綫翡翠台播出，並有無綫高層曾志偉現身。

自小說湖南話

台灣前總統馬英九近日到訪大陸祭祖，今日下午到湖南廣播電視台參觀，參與《聲生不息 寶島季》連線期間更一展歌喉獻唱《月亮代表我的心》。他在節目中聽完那英和張信哲合唱《橄欖樹》之後，表示「感動不已，無話可說」，又向主持何炅表示自己至少說了70年長沙話，因為父親是湘南人、媽媽是寧鄉人，全家從小便講湖南話。

當主持問到馬英九有沒有看湖南衛視跟台灣合作的節目時，馬英九表示「這個有點抱歉了，我回台灣會努力看」。他亦向在場的台灣年青人稱要好好工作，抓住機會，讓兩岸文化交流更向前一步。其後何炅請全場大合唱《月亮代表我的心》，由馬英九領唱，更稱讚說「大家都知道馬先生唱歌好聽」，馬英九則回應，顯然是誤傳。