馬賽罕曬一家三口合照 宣布告別全職媽媽生活復出拍劇

現年35歲的馬賽（現名馬菀迎）自從離巢後有一段時間淡出幕前，2019年她與圈外內地男朋友結婚，同年亦誕下女兒Camellia，其後便做全職媽媽，現時一家三口定居北京。轉眼間Camellia於後日（30日）便迎來4歲生日，即將重返幕前的馬賽因為要到南昌拍劇，所以提前與Camellia慶祝，她在社交網曬出與女兒的慶生照，相中見她特別為女兒準備了Elsa公主造型蛋糕，老公更罕有出鏡，馬賽大晒一家三口同框的合照，相當溫馨。

馬賽有感而發寫道：「Camellia轉眼間就四歲了，從一個嗷嗷待哺的小baby變成了有自己邏輯思維喜好的小姑娘。但是不變的是對我的愛，每天依然媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽媽叫個不停。我也真的很愛她，雖然時常身心疲憊，時常感嘆時間不夠用，時常懊惱沒有了自己的生活，時常懷念曾經自己瀟灑獨立的生活。但我真的還是很愛她。每天親不夠抱不夠操心不夠。這就是母女之間無法磨滅的天生的聯繫吧。」

馬賽更透露全職媽媽的日子即將過去，將會全面復出拍劇：「因為我已為她打好了前四年的基礎，目前狀況基本很滿意（早教絕對很重要！）現在我也該做回一下自己了。現代女性，絕不應該被家庭孩子所束縛，我希望寶貝以後也能活出精彩綻放獨一無二的人生。」她表示由女兒出生到現在從未試過分開多過13天，而今次卻要分開一個月，當給自己放個假，也嘗試一下不做連體嬰的生活；最後，她坦言家庭、養育孩子，對女人來說都是一場大修行。