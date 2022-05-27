馬蹄露30年前唱歌片段於亞視抖音翻播 網民指似周秀娜同李若彤

現年54歲嘅馬蹄露近年轉戰內地市場，而佢亦入鄉隨俗，除咗不時喺微博出PO之外，仲學內地人玩抖音拍片。早前ATV亞洲電視喺抖音上載一條年輕時馬蹄露唱《飄雪》嘅片段，結果引起網民熱烈討論，除咗大讚佢靚女同唱歌好聽之外，仲話佢與周秀娜同李若彤等人好似。

馬蹄露唱《飄雪》片於抖音爆紅

早前ATV亞洲電視喺抖音上載一條年輕時馬蹄露唱《飄雪》嘅片段，呢段影片係出自亞視1992年嘅節目《群星過晒界》，片中嘅馬蹄露只有24歲，身穿黑色衣服並留有一把長頭髮。唔少網民睇完呢條片後都俾佢驚艷到，紛紛留言大讚佢人靚聲甜，及與多位女星撞樣，例如「第一次發現馬蹄露這麼漂亮，唱歌還這麼好聽」、「她居然會唱歌？天哪，一直都是演醜角的，没想到年輕時人美歌甜」、「這顏值放到現在秒殺一切女星」、「以為是周秀娜」、「周秀娜既視感」、「那時候真的很漂亮啊」、「馬蹄露年輕時候真好看，以前香港的演員真的全能的，隨便一個都比現在的小鮮肉唱歌好聽」、「媽呀 第一眼以為李若彤」、「講真，都幾靚女」、「萬萬没想到 年輕時這麼靚」、「被演戲耽誤的歌手」及「第一次發現馬蹄露長得也不錯。」等等。

馬蹄露證現場錄音

而馬蹄露本尊亦有留言回覆網民，當中有人質疑其唱功，並認為佢當時係咪咀，而馬蹄露就親自回應，否認話：「這是現場錄音的，我才是當事人，亞視那裡來資源要我去先錄音再夾口型吖！」。另外，馬蹄露亦有截圖並上載到微博，留言話：「多戲亞洲電視分享一.....這條唱“飄雪”的完整視頻。讓我與大家一起分享年輕時的我，值得留念」。

ATV亞洲電視抖音影片

ATV亞洲電視抖音影片

ATV亞洲電視抖音影片

ATV亞洲電視抖音影片

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載