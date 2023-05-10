馮允謙入行11年 首辦大型歌迷聚會橙汁代酒

入行11年，Jay Fung馮允謙終於圓夢踏上紅館舞台，他對音樂的熱誠、幕後團隊這幾年間一同並肩作戰，但每位成功歌手背後，最加不能或缺的是歌迷帶來的最強大力量。

在完成紅館演唱會稍作休息後，Jay Fung隨即舉行大型歌迷聚會，與200多位「追風」（Jay Fung歌迷暱稱）近距離接觸。當日在紅磡一間酒店中菜廳筵開19席，Jay Fung除了跟歌迷一起聚餐，更大玩多個遊戲，當中包括用「Jay星文」估歌仔，將Jay Fung的歌詞翻譯成他獨有的廣東話併音，除了考驗歌迷對偶像作品的熟悉程度，同時亦考驗他們對「Jay星文」的認知度，長達3小時的聚會，人人玩得盡興。主角Jay Fung表示：「我今日係非常開心，可以同歌迷一齊食嘢、一齊玩，係一個好好嘅回憶，我要多謝會長，幫手安排聚會嘅rundown，令成個活動好順利完成。」猶記得去年7月，Jay Fung在九展舉行首個大型演唱會，在尾場當晚，全場歌迷高舉印有「下次紅館見」的手幅，事隔八個月，Jay Fung完夢踏上紅館，他坦言，非常感激歌迷的支持。