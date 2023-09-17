馮允謙到樂園重拾童真 最愛去迪士尼跟米奇唐老鴨合照

Jay Fung亦非常有心思，以一身藍白衣著配合大會主題。他表示今次可以參與拍攝感覺很奇妙，「今次好榮幸能夠參與拍攝廣告片，迪士尼樂園是每個小朋友最夢幻、最開心的地方。我小時候已經很喜歡到樂園玩，每次也要與米奇、唐老鴨影合照，即使現在長大了，來到樂園依然很快樂、很興奮，有種讓你變回小朋友的magic。而品牌的充電器租借服務讓我可以在樂園裏可以放心盡情玩盡情影相，完全無需擔心手機沒電不能拍照留念，而且樂園裏租借的充電器都是樂園獨有的款式，在園外借不到的，尤其今天這兩款以米奇頭像為設計重心的特別版充電器很美，拍攝當日我亦忍不住要跟它們拍照留念。」