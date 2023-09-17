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娛樂
2023-09-17 16:31:35

馮允謙到樂園重拾童真 最愛去迪士尼跟米奇唐老鴨合照

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Jay Fung日前出席ChargeSpot與香港迪士尼樂園度假區的合作活動。

馮允謙(Jay Fung)日前現身香港迪士尼樂園酒店，出席「每時每刻『充』滿奇妙時刻」的宣傳活動，啟動充電品牌與香港迪士尼樂園度假區的合Jay Fung更於香港迪士尼樂園內為兩款全新推出的特別版充電器拍攝廣告片，全新充電器以米奇頭像為設計主軸，連同早前推出的三款設計，提供一共五款香港迪士尼主題獨家充電器。

馮允謙於會上獻唱新歌《收到收到》。

Jay Fung亦非常有心思，以一身藍白衣著配合大會主他表示今次可以參與拍攝感覺很奇妙，「今次好榮幸能夠參與拍攝廣告片，迪士尼樂園是每個小朋友最夢幻、最開心的地方。我小時候已經很喜歡到樂園玩，每次也要與米奇、唐老鴨影合照，即使現在長大了，來到樂園依然很快樂、很興奮，有種讓你變回小朋友的magic。而品牌的充電器租借服務讓我可以在樂園裏可以放心盡情玩盡情影相，完全無需擔心手機沒電不能拍照留念，而且樂園裏租借的充電器都是樂園獨有的款式，在園外借不到的，尤其今天這兩款以米奇頭像為設計重心的特別版充電器很美，拍攝當日我亦忍不住要跟它們拍照留念。」

馮允謙透露拍攝宣傳片期間，因為電話沒電，即刻趁空檔走到附近的租借點借電。

Jay Fung亦在活動上分享租借體驗︰「我上月入樂園玩了一整天，既要欣賞巡遊亦要欣賞煙花，玩不同遊戲的時候，還要到各個位置拍照、拍影片，手機很快便玩到沒電，幸好我早有準備，一早在City Hall租借，不用擔心遊玩期間看到手機沒電才回去租用。特別是遊玩的時候，當然愈輕便愈好，ChargeSpot的充電器既輕巧亦符合手形，我現時外出亦不會帶自己的充電器，反正周圍都能夠租用實在太方便。

 

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