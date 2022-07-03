馮允謙含淚唱《給缺席的人唱首歌》獻病逝祖母 邀AK做嘉賓：佢超級謙虛和友善

唱作歌手馮允謙(Jay)一連4場「Have a JAY Time 2022 演唱會」，昨晚(2日)在九展StarHall開鑼。期待10年的演唱會在3號風球舉行，Jay的雙親特地來港支持，但湊大他的祖母於兩年前因疫情病逝，無法見證他開個唱的重要時刻，Jay含淚獻唱為嫲嫲寫的新歌《給缺席的人唱首歌》。Jay的首場個唱請來MIRROR成員Anson Kong(AK, 江𤒹生)擔任嘉賓，AK獲偶像大讚跳舞出色，結他又彈得好。
可惜嫲嫲缺席
昨晚Jay的父母及一眾親友、好友梁釗峰、林奕匡、蔡一傑、Mirror的正副隊楊樂文(Lokman)和AK，以及同門師弟妹ANSONBEAN和雲浩影(Cloud)都有捧場。
Jay孭住結他穿過觀眾席走上舞台，以《A New Day》和《今天開始》為演唱會揭開序幕。他感激歌迷風雨不改的支持，感謝父母從加拿大來港睇騷，惟湊大他的嫲嫲缺席，他眼泛淚光表示，「有一個人，今晚我好想佢嚟睇我嘅演唱會，但係嚟唔到，係我嫲嫲。我哋關係好密切，細個爸爸喺香港工作，媽咪同嫲嫲喺加拿大湊我哋3兄弟，媽咪要返工，所以我大部份時間同嫲嫲一齊。我返嚟香港之後，打電話畀嫲嫲，佢成日都話我好叻仔，喺電視見到我唱歌，其實嗰段時間我無公司，無嘢做。我同佢講，將來開演唱會，要請佢嚟睇，唱歌畀佢聽。好可惜兩年前因為疫情佢離開咗，為咗佢我寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》。」
AK預告與Jay再合作
為了今次演唱會，首開個唱的Jay秘密練舞，與徐㴓喬(Asha)合演吸血鬼三步曲環節，又唱又跳又演，有板有眼。其後Jay換上黑色西裝，胸肌乍現的介紹AK出場，「呢位嘉賓好大隻，跳舞好叻，請到佢嚟做嘉賓係Mir⋯⋯acle(奇績)」觀眾即時起哄，兩人合唱《開始倒數》後，Jay笑問AK：「我幫佢哋(指觀眾)問，你會唔會除衫？」AK反問：「依家？」引來全場尖叫，AK大賣關子稱，買演唱會門票入場就知，並大派定心丸，Jay必定有票入場。Jay讚AK說：「佢超級謙虛和友善，我哋第一次合作就係兩年前，結他彈得好但好少表演，點解呢個人又彈得又跳得個人又咁好嘅呢？」AK說：「似你囉，你剛才跳舞都好掂喎！」還透露將有新合作，說：「我好開心，大家都知Jay係我偶像，我好鍾意聽佢唱歌，嚟緊我哋會有新合作，係咩？到時大家就知。」豈料Jay竟說：「我知道未㗎？」AK拖住他的手說：「你知，我哋錄咗㗎啦！」Jay才恍然大悟，全場爆笑。之後AK獨唱《黑之呼吸》。