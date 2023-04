歌手馮允謙(Jay Fung)在香港出生,但一歲半時已與家人移居加拿大,2011年Jay Fung回港參加《超級巨聲3》,獲得亞軍後留港發展,在外國成長多年,Jay Fung滿口「竹升仔」口音,更說得一口流利英語。

Jay Fung日前在社交平台貼出與弟弟Tim飛日本旅行的合照,他寫道:「今次開完演唱會終於可以同細佬一齊去日本玩relax吓!諗返起以前搭飛機,哥哥教我哋兩個做功課嘅往事~」他又分享了一封親手寫給哥哥Ron的英文信,表示:「Ron, although you couldn’t come on with me and Tim on this trip this time around ,but hope we can do another brother’s trip soon ~Love you brother 」網民發現英文信文法出錯,大指他用 "Although", 就不用加 "but",更有人批評他:「MK扮『ABC』」、「唔好再扮竹升」。