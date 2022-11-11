馮允謙大爆準備驚喜予摯愛經歷 與林德信Robynn黃淑蔓開金口獻唱預祝聖誕

林德信Alex、黃淑蔓Feanna、馮允謙Jay Fung及葉中月Robynn昨日（10日）於東港城出席「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」開幕典禮，眾星即場分享最新動向，以及預告聖誕最新搞作和趣事，並大開金口為歌迷獻唱，齊齊與現場數百粉絲預祝聖誕，氣氛非常熱烈！



Alex與Robynn合體獻新歌炒熱聖誕氣氛 群星於現場數百粉絲的熱烈歡呼聲中粉墨登場，為連串聖誕活動及大型佈置揭幕。眾人異口同聲感謝商場這次邀請，讓他們不用離開香港，就可以在充滿北歐氣息的聖誕佈置前打卡留念。在剪綵儀式結束後，身為Jay Fung師妹的Feanna率先打頭陣，分享昔日聖誕趣聞和收過最窩心的聖誕禮物，並為歌迷獻唱《那一年零一個月》。Alex和Robynn亦送上多首歌曲，包括《Good Night My Love》及《自問自答》，更合體送上新歌《Sparking Wine》，二人指送上此曲是希望為商場連串聖誕精彩活動揭序，預祝聖誕。

Jay Fung大談以往準備聖誕驚喜禮物給摯愛的過程，令一眾粉絲非常羨慕！