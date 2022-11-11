馮允謙大爆準備驚喜予摯愛經歷 與林德信Robynn黃淑蔓開金口獻唱預祝聖誕

林德信Alex、黃淑蔓Feanna、馮允謙Jay Fung及葉中月Robynn昨日（10日）於東港城出席「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」開幕典禮，眾星即場分享最新動向，以及預告聖誕最新搞作和趣事，並大開金口為歌迷獻唱，齊齊與現場數百粉絲預祝聖誕，氣氛非常熱烈！
Alex與Robynn合體獻新歌炒熱聖誕氣氛
群星於現場數百粉絲的熱烈歡呼聲中粉墨登場，為連串聖誕活動及大型佈置揭幕。眾人異口同聲感謝商場這次邀請，讓他們不用離開香港，就可以在充滿北歐氣息的聖誕佈置前打卡留念。在剪綵儀式結束後，身為Jay Fung師妹的Feanna率先打頭陣，分享昔日聖誕趣聞和收過最窩心的聖誕禮物，並為歌迷獻唱《那一年零一個月》。Alex和Robynn亦送上多首歌曲，包括《Good Night My Love》及《自問自答》，更合體送上新歌《Sparking Wine》，二人指送上此曲是希望為商場連串聖誕精彩活動揭序，預祝聖誕。
Jay大談準備聖誕驚喜禮物的經歷
作為壓軸出場的Jay Fung除了即場分享理想聖誕活動及未來聖誕節目安排外，身為暖男的他亦向在場粉絲大談以往準備聖誕驚喜禮物給摯愛的過程，令現場一眾粉絲大呼羨慕！他更隨即送上一曲《報復式浪漫》，吸引現場粉絲一同拍手和唱，場內洋溢着甜蜜歡樂的氣氛。粉絲們紛紛表示，很高興能提早收到這份「聖誕禮物」，有幸能在現場欣賞群星獻唱表演，令他們大飽耳福。