馮允謙推出冧歌《收到收到》 借拍檔女友Yanny合演MV扮情侶

作為《報復式浪漫》之後另一首冧爆情歌，MV畫面同樣甜到漏，飾演100分女友的Yanny，會為只顧創作音樂將所有事情拋諸腦後的Jay Fung，安排好生活日常所需，甚至在家中每個角落貼上memo紙，提醒另一半飲水、食飯。Jay Fung坦言，每個男仔其實好清楚另一半對自己有幾好，《收到收到》這首歌，正好用來送給所有女朋友，多謝她們對另一半無條件的付出。

着穿窿 襪 尷尬演出

由Jay Fung與Gareth Chan一起作曲及監製、鍾雪填詞、Derrick Sepnio與蘇道哲負責編曲的新作《收到收到》，Jay Fung形容這是一首口語化、容易入心的冧歌，他說：「《收到收到》係《報復式浪漫》之後其中一首好sweet嘅情歌，其實我好多歌都好sweet嘅，但呢首就直接啲、易明啲、好口語化、歌詞快啲到心，首歌係代男仔多謝另一半去push自己成為一個 better person。」MV內容以情侶間生活細節為主，Jay Fung飾演的角色，與普天下男士一樣，都是大頭蝦一族，例如去完廁所冇沖廁、用完廁紙未有更換、經常因為工作忘記吃飯、飲水，貼心的女友Yanny，於是將memo紙貼滿家中每一個角落作提示，處處為男友著想。但最搞笑是不懂看中文的Jay Fung，導演要他拿著memo紙露出感恩女友關心的笑容，難免要旁邊的工作人員翻譯，好讓Jay Fung入戲。

Jay Fung認為：「好多情侶，拍咗拖一段時間，可能會有啲拗撬，埋怨另一半叫你去打掃、洗碗、吸塵，甚至催促男朋友幾時求婚？幾時結婚呀？其實有咩唔好，女仔想結婚就係想同對方一生一世，that so sweet，男仔有時會misunderstand或者唔了解，呢首歌係話俾女仔知，其實男仔心裡面係知道，你做咁多嘢係為咗我哋好，多謝你哋。」其中一個鏡頭，講兩小口剛起床摺衫，Jay Fung發現自己對襪穿了一個大窿，於是穿上腳，露出一截腳趾公，逼Yanny聞他的爛襪腳，但怕醜的Jay Fung一直表現尷尷尬尬，原來他擔心伸腳期間會弄傷對方，最後要Yanny講到出口：「唔怕啦！你對埋啲落我塊面。」最後才成功拍攝出這個既搞笑又甜蜜的畫面。