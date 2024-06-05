馮允謙推出A Cappella版《Jay Fung儀態訓練學院》 欲跟梁釗鋒學beatbox

Jay Fung推出A Cappella版《Jay Fung儀態訓練學院》。

Jay Fung馮允謙早前推出新歌《Jay Fung儀態訓練學院》，填詞人黃偉文(Wyman)坦言在譜寫歌詞時，腦內想到有兩個不同演繹方法，一種歇斯底里式怒火大爆炸，另一種則是「camp精式姣屍燉篤」版，最終，Jay Fung選擇了前者，最近還發掘出第三個版本，就是A Cappella version，更邀請了共有10位成員的The Kickvoxers一起參與，其中一位成員Guddy更是他的唱歌老師，「佢幫咗我好多，由我兩年前第一次喺九展開演唱會，到舊年去紅館開show，我好需要vocal stamina(聲韻耐力)，去令自己把聲更強。」

首次與唱歌老師Guddy合作 至於為何會有這個版本的構思，Jay Fung解釋：「其實諗咗好耐，想做一個新版本，但又諗唔到點去玩，最終我同我A&R同事Viki Chan一傾嘅時候就諗到不如試吓A Cappella，因為我比較少接觸呢個範疇，所以今次係一個好大突破。」問到他有沒有考慮試玩A Cappella，打算跟誰合作？他想了一想說：「我都想嘗試玩吓A Cappella，其實上年十二月，我同另一隊A Cappella group有合作過，當然我嘅負擔冇咁重，因為都係專注我主音嘅部份，和音嘅工作交番俾佢哋，所以我都想嘗試，唔知有冇機會，試吓唔唱主音，做吓啲beatbox，雖然我完全唔識，但我聽講釗峰識beatbox，可以搵佢一齊合作吓！」