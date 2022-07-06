馮允謙收張敬軒名錶以「啷啷」回禮 嬲未婚妻唔捧場(有片)

出道10年的馮允謙(Jay)於StarHall舉行一連四場的首個個人演唱會「Have a JAY Time 2022 」，昨晚(6日)尾場有許廷鏗、王灝兒、柳應廷(Jer)、C AllStar的釗峰、陳健安等入場欣賞，Jay Fung請來張敬軒擔入嘉賓，Jay請來張敬軒擔任嘉賓，兩人合唱《愛斯基摩人之吻》後，軒仔唱出《追風箏的孩子》。演唱會在五度encore後，圓滿結束。 為首次個唱練舞操肌的Jay Fung大展舞姿，更半說說指要做跳唱歌手，並頻頻吊觀眾癮問：「Jay Fung除衫邊個想睇？」不過又笑指公司不想他行性感路線。完騷受訪時，Jay Fung表示，日後有機會上紅館會再操Fit一點，或會騷肌滿足粉絲，因為了演唱會戒口操練，完騷首要吃漢堡包。

寄語珍惜時間「紅館見」 Jay Fung感謝AK(江𤒹生)、AGA(江海迦)、Jace(陳凱詠)百忙之中抽空做嘉賓，尤為感激張敬軒，「我演唱會我送咗兩張飛畀佢，我想佢嚟睇，但係佢竟然話想做我嘉賓。所以真係要多謝佢，佢真係好好，唔知點報答佢。」原來兩人從舊公司至今已認識逾10年，軒仔延續做嘉賓送禮物的「傳統」，從家裡夾萬精心挑選一隻名錶送給Jay Fung，這是他在2008年首次開紅館騷後，以歌酬買的名貴手錶，這隻錶陪他踏上不同舞台。台上的Jay Fung大為震驚，還問經理人能否收下名貴手錶，軒仔就除低名錶為Jay Fung戴上，寄語對方要好好把握時間「紅館見」。Jay Fung表示，「我一定會收藏、Keep喺安全地方，我諗我唔會戴㗎啦！唔想整壞、跌爛。(收喺夾萬？)一定會。(紅館會戴？)有機會戴。」