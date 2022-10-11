馮允謙放假前最後一擊 新歌MV邀廖子妤啜李駿碩

歌手馮允謙（Jay）推出今年第4首主打歌《Take A Breath》，這次他與T-Ma一起作曲，並與Oscar聯手填詞，是一首講「分手」的情歌。感情生活甜蜜蜜的Jay，坦言是朋友的經歷引發靈感，他說；「有時候當感到迷失、失去方向，需要勇敢地let go（放下），今次靈感來自身邊一啲朋友嘅經歷。」《Take A Breath》的MV班底陣容亦頗有睇頭，女主角是出爐金像獎「最佳女配角」廖子妤（Fish），男主角是電影《翠絲》和《濁水漂流》導演李駿碩（Jun），而MV導演則是曾為Jay去年大熱作品《因愛之罪名》執導的盧鎮業（小野），由於小野早前才為Jay歌曲《給缺席的人唱首歌》其中一個版本擔任MV男主角，Jay亦表示與小野合作愉快，對方給他很多構思和空間，令MV效果可以更理想。

今次Jay在MV中飾演一位旁觀者，看着擔任男女主角的Fish和Jun由拍拖到結婚，甚至到最後在酒吧共舞，作為離婚前「尾」好回憶的一幕。Jay說：「過往MV我通常都係男主角，不過上次《給缺席的人唱首歌》和今次MV，我想以一位『說故事的人』嘅角度去表達，我喺MV演出唔多，加上今次《Take A Breath》內容比較沉重，所以MV特別邀請專業演員去演繹。」雖然在MV亮相度不高，但Jay一直都在拍攝現場，他對求婚場面最感興趣，還搞笑問Fish，與滿面鬍鬚的Jun接吻有甚麼感覺？Fish爆料：「我覺得個嘴有少少腫，佢啲鬍鬚拮咗入咗我鼻哥窿另一個領域。」Jun聽後反駁：「其實啲鬚係有回彈力，都會拮番我自己㗎！」鏡頭一轉，男女主角迎來分手一幕，全場氣氛變得沉重，他們為了「分手舞」跟排舞師反覆練習，Fish說：「剛才學咗兩個鐘，可能我份人比較急，老師話我冇跟住對手嘅節奏去跳，原來跳舞比我想像中難得多。」隨住MV拍攝結束，Jay假期正式啟動，超過一年沒有見面的女朋友，從加拿大來港，Jay放假專心陪伴，他說： 「呢個小假期主要陪佢食嘢、做腳底按摩，哈哈！其實我想放一個更長嘅假期，飛去外地攞靈感寫歌。因為依家每日工作都好忙，就算有時間坐低，未必可以馬上投入寫到歌，所以希望明年放一個月長假，專心去寫歌、放鬆，可能返加拿大探親，或日本等外地旅遊。」