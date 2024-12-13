馮允謙新碟《EMO》面世 親自去唱片店買碟攞意頭

馮允謙（Jay）每年聖誕節前都會推出新專輯，作為對自己和Fans的聖誕禮物，今年新碟《EMO》以情緒做主題，將歌曲順著情緒起伏排列，Jay導賞由頭開始順住聽，感受他悉心安排的音樂之旅。昨日（12/12）新碟推出，Jay急不及待到唱片店買自己的新碟，攞頭彩取好意頭，寓意新碟賣個滿堂紅。

「今年嘅大碟由去年十月開始籌備，主題情感Emotions，我主要寫旋律，人類有六種基本情緒，包括happiness（快樂）、sadness（難過）、anger（憤怒）、fear（恐懼）、disgust（厭惡）、surprise（驚訝）。我就係用呢啲情緒去寫晒全張唱片嘅歌，所以我希望大家由頭聽到尾，唔好跳播，因為有一個flow（流向），可能開始時好平靜，然後會有轉變，要由頭聽到尾去好好感受。」除了用旋律表達情緒變化，Jay亦以不顏色的服飾配合布景和燈光設計，從視覺去表達主題。他說：「今次用咗好道具，共通點都係反射映像，例如鏡、水、玻璃。然後我就又扭又轉，希望攝影師可以喺嗰啲道具反映到個樣。我未試咁樣影相，感覺好新鮮、好得意，效果亦好特別，好有藝術感。」