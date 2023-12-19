馮允謙新碟《IN GOOD TIME》見證3個第一次：每個人要跟返自己嘅步伐

馮允謙(Jay Fung)全新唱片《IN GOOD TIME》昨日（18日）面世，今年Jay Fung推出5首派台作品，每一首歌都成功位置，其中更獲，大受歡迎。新碟除了收錄5首已登上不同流行榜冠軍的歌曲，包括「大滿貫」成為五台冠軍歌的冧爆情歌《收到收到》，還有兩首從未曝光的新歌，為樂迷送上驚喜。

毋須跟別人腳步

Jay指出，新碟企劃《IN GOOD TIME》的中文意思是「好時辰」，他再度邀請Kenji Wong擔任設計總監，加上合作無間的攝影師Tsz，以一個時鐘的概念拍攝封面及相集，他表示，「剛才影相嘅時候有好多人喺度行嚟行去，但我企喺度，望住鏡頭好堅定咁。我對人生outlook，好多時都會跟返自己嘅節奏。呢點好重要，我覺得每個人跟返自己嘅步伐，唔好跟人哋嘅腳步。頭先好得意，啲人行嚟行去，但我就叫自己唔好郁呀！唔好眨眼呀！影出嚟輯相好滿意，好靚。」