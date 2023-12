馮允謙新碟《IN GOOD TIME》見證3個第一次：每個人要跟返自己嘅步伐

全部都是好時辰

今年,Jay Fung在工作上經歷多個「第一次」,他說:「今年我嘅人生發生咗好多事,人生好得意,所有嘢都係『Happen in the right place at the right time』,有啲嘢唔可以刻意,有時真係啱嘅時間就會發生,例如喺紅館開個人演唱會、第一次返加拿大表演、做人哋嘅導師,係囉JayFung做導師,Crazy!真係好多嘢發生,淨係揀一項對我最深刻?真係揀唔到,紅館係一個好大嘅目標,等咗11年喎,但其他事都好重要,帶畀我好多回憶。我真係好想講,全部都係好時辰Good Timing,所以造呢隻碟,好期待,等咗11年終於做到好多嘢,好難得,好想同大家分享。」新碟於聖誕節期間推出,Jay特別興奮,他說:「聖誕節係我全年最喜愛嘅節日,會同家人一齊,同埋充滿工作,而我最鍾意工作可以見到好多Fans,聖誕特別多表演就會見到大家。呢個時候出碟亦係最開心,因為係一年嘅總結可以同大家分享,係一份聖誕禮物。」