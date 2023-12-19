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娛樂
2023-12-19 11:27:37

馮允謙新碟《IN GOOD TIME》見證3個第一次：每個人要跟返自己嘅步伐

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馮允謙推出最新專輯《IN GOOD TIME》，中文意思是好時辰。

馮允謙推出最新專輯《IN GOOD TIME》，中文意思是好時辰。

馮允謙(Jay Fung)全新唱片《IN GOOD TIME》昨日（18日）面世，今年Jay Fung推出5首派台作品，每一首歌都成功位置，其中更獲，大受歡迎。新碟除了收錄5首已登上不同流行榜冠軍的歌曲，包括「大滿貫」成為五台冠軍歌的冧爆情歌《收到收到》，還有兩首從未曝光的新歌，為樂迷送上驚喜。

毋須跟別人腳步

Jay指出，新碟企劃《IN GOOD TIME》的中文意思是「好時辰」，他再度邀請Kenji Wong擔任設計總監，加上合作無間的攝影師Tsz，以一個時鐘的概念拍攝封面及相集，他表示，「剛才影相嘅時候有好多人喺度行嚟行去，但我企喺度，望住鏡頭好堅定咁。我對人生outlook，好多時都會跟返自己嘅節奏。呢點好重要，我覺得每個人跟返自己嘅步伐，唔好跟人哋嘅腳步。頭先好得意，啲人行嚟行去，但我就叫自己唔好郁呀！唔好眨眼呀！影出嚟輯相好滿意，好靚。」

馮允謙以時鐘概念拍攝新碟封面及相集。 馮允謙推出新碟《IN GOOD TIME》，作為給樂迷的聖誕禮物。 馮允謙以時鐘概念拍攝新碟封面及相集。

全部都是好時辰

今年，Jay Fung在工作上經歷多個「第一次」，他說：「今年我嘅人生發生咗好多事，人生好得意，所有嘢都係『Happen in the right place at the right time』，有啲嘢唔可以刻意，有時真係啱嘅時間就會發生，例如喺紅館開個人演唱會、第一次返加拿大表演、做人哋嘅導師，係囉JayFung做導師，Crazy！真係好多嘢發生，淨係揀一項對我最深刻？真係揀唔到，紅館係一個好大嘅目標，等咗11年喎，但其他事都好重要，帶畀我好多回憶。我真係好想講，全部都係好時辰Good Timing，所以造呢隻碟，好期待，等咗11年終於做到好多嘢，好難得，好想同大家分享。」新碟於聖誕節期間推出，Jay特別興奮，他說：「聖誕節係我全年最喜愛嘅節日，會同家人一齊，同埋充滿工作，而我最鍾意工作可以見到好多Fans，聖誕特別多表演就會見到大家。呢個時候出碟亦係最開心，因為係一年嘅總結可以同大家分享，係一份聖誕禮物。」

馮允謙以不同造型為新碟《IN GOOD TIME》拍攝封面及相集。 馮允謙以不同造型為新碟《IN GOOD TIME》拍攝封面及相集。 馮允謙以不同造型為新碟《IN GOOD TIME》拍攝封面及相集。 馮允謙以不同造型為新碟《IN GOOD TIME》拍攝封面及相集。 馮允謙以不同造型為新碟《IN GOOD TIME》拍攝封面及相集。

最愛Team Building時間

至於每一天的「Good Time」，Jay說：「每天嘅早上，我會早起身去做運動，郁吓，然後去Salon（髮型屋），去到第一件事係食早餐，期間同團隊傾吓偈，雖然有時佢哋覺得我好煩，但我知道佢哋好愛我。呢個時間好寶貴，大家嘻嘻哈哈，Team Building(團隊建立)好重要，大家好似family。所以每日工作之前，做運動、食早餐、同團隊一齊傾偈、化妝get ready，我最開心。」

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