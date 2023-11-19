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娛樂
2023-11-19 16:45:25

馮允謙未能入圍《叱咤》10強未感失望 照貼黑圖多謝fans

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寰亞多位歌手出席，包括︰Jay Fung、ANSONBEAN、Cloud及Me&一齊影大合照，

馮允謙(Jay Fung) 、雲浩影(Cloud)ANSONBEAN於昨日（18日）到西九出席「博愛SO ME SHOW MUSIC」。他表示很愛做戶外騷，因為氣氛很好，自己也有意籌備戶外表演，盼明年有機會。提到他無緣入圍《叱咤》的「我最喜愛的男歌手」10強，他表示沒有失望，因為自己都是為了做音樂，最重要有歌迷繼續支持，「我冇失望入唔到十強，因為都冇預期入12強嘅！之前同Fans講如果入到十強會Post『黑圖』，不過依家都會找數，多謝佢地嘅支持。」

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點擊看Jay Fung演出照︰

ANSONBEAN忘記帶耳機

Cloud ANSONBEAN均表示很開心可以在戶外表演，並稱現場很有氣氛。問到為何ANSONBEAN不除衫再令氣氛高漲，他笑言已除外套，並透露因為自己有些緊張，忘記帶耳機，到中間位置表現並不太穩定，Cloud笑謂︰「你好緊張咩？你問觀眾要唔要除衫喎，聽到觀眾叫除衫都除喎！」

Cloud準備貼心禮物

提到ANSONBEAN快將生日，他表示有不少朋友約他食飯，正日不用工作，所以會跟家人慶祝。Cloud表示會準備一些令ANSONBEAN身體健康的禮物，但她不打算讓對方知道，ANSONBEAN隨即行開幾步，Cloud稱知道他跳舞多郁動，所以會送他運動膠布。

點擊看ANSONBEAN&Cloud表演照︰

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