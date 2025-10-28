馮允謙浸大巡唱 宣布明年1月開戶外騷

「唱作王子」馮允謙(Jay)、盧慧敏(Amy)、雲浩影(Cloud)及黃淑蔓(Feanna)等，早前一起出席《Groove Gala MA Family School Tour》第六場，地點在香港浸會大學(HKBU)，台上Jay以其專屬「Jay星文」與同學仔玩解密遊戲，拉開印上「Yut yuet woo-ngoi show geen」字樣的橫額，台下同學仔秒懂，踴躍舉手搶答「一月戶外show見」，原來Jay宣布開騷好消息，全場歡呼。Jay說：「明年1月將要舉行我個人嘅第一個戶外演唱會，非常興奮，我好鍾意做show，今次好唔同，抱住一個好warm嘅心情想同大家under the stars分享音樂。以前喺加拿大或者外國睇好多戶外show，我好享受、好鍾意呢種感覺。」

身旁的Cloud建議Jay：「到時可能好凍，戶外唱歌會吸入冷空氣，所以你而家要開始習慣喺戶外練歌。」Amy問：「對住雪櫃練有冇效？」Cloud補充：「或者對住冷氣機、風扇唱歌⋯⋯都係唔好，咁樣你會咳！」其實Jay已有計劃：「平時我會外出跑步，12月天氣凍，訓練多啲一路跑步一路唱歌，吸吓啲冷空氣，當做練習。」Feanna好奇問他在哪跑步？Jay邀請她一齊練習，她笑說：「我想嚟聽歌！」剛才同學仔熱情點唱，Jay會否都考慮放入演唱會歌單？他笑說：「我好想唱晒所有歌，由出道開始，但係咁樣要唱5個小時。」